Tunus'taki tren kazasında 33 kişi yaralandı - Son Dakika

Tunus'ta iki trenin çarpışması sonucu 33 kişi yaralandı.

Tunus resmi haber ajansına TAP'a açıklamada bulunan Ulusal Demiryolu Şirketi Sözcüsü Hasan El-Meyadi, Güney Ahvaz ve Gabes vilayetinden gelen iki trenin başkent Tunus'un yakınında yer alan Riyad Megrin durağında çarpıştığını bildirdi.

Meyadi, kazada yaralanan 33 kişinin bölgedeki hastanelere ulaştırıldığını belirtti.

Bin Arus Sivil Savunma Bölge Müdürü Necmeddin el- Hac ise kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, yaralanmaların çoğunun hafif olduğunu bildirdi. Hac, 10 ambulansın yaralıları çevredeki hastanelere ulaştırdığını aktardı.