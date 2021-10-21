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Turgutlu'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü tutuklandı - Son Dakika

Turgutlu'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü tutuklandı

21.10.2021 08:45
Turgutlu'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü tutuklandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 11 kişi gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 11 kişi gözaltına alındı, 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro ekipleri tarafından yapılan denetim ve uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 11 kişi yakalandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan çocuğun cinsel istismarı suçundan aranan F.D (20), 10 yıldır aranması bulunan N.M. (44) ile yağma ve gasp olayından aranan B. A.(32) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ayrıca yapılan uygulamada 3 gram metamfetamin madde ele geçirildi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Turgutlu'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Turgutlu'da çeşitli suçlardan gözaltına alınan 11 kişiden 3'ü tutuklandı - Son Dakika
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