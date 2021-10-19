Turgutlu'da "Muhtarlar Günü" kutlandı - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda gerçekleştirilen programda, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Turgutlu Muhtarlar Derneği Başkanı ve Turan Mahallesi Muhtarı Avni Gürel ile Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Törene, Turgutlu Belediye Başkan Vekili Fehmi Gülen, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile muhtarlar katıldı.