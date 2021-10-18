Turgutlu'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen M.S'nin (34) ev ve otomobilinde arama yaptı.

Aramalarda 521,5 gram esrar ile 34 adet Hint keneveri ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.