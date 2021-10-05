Turizm bölgelerindeki 9 ilde 'Sahil Rüzgarı-2' operasyonu: 143 gözaltı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, sahil şeridinde bulunan 9 ilde organize suç örgütü faaliyetlerinde bulunan, suç örgütlerine silah temini gerçekleştirdikleri tespit edilen 186 şahsa yönelik "Sahil Rüzgarı-2" operasyonu başlatıldığını, 143 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Turizm sezonu öncesi yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği sahil şeridi illerde ve turistik diğer şehirleri de kapsayan 8 ilde eş zamanlı Sahil Rüzgarı operasyonu gerçekleştirilmişti. İçişleri Bakanlığı aynı minvalde 9 ili kapsayan "Sahil Rüzgarı-2" operasyonu başlatıldığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yetkili İl Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; yine aynı minvalde sahil şeridi illerimizi ve turistik diğer büyükşehirlerimizi de kapsayacak şekilde "Sahil Rüzgarı-2" kod adlı operasyon başlattı.

9 ilimizde yürütülen çalışmalar neticesinde yapılan tespitler kapsamında; Antalya'da 12, Aydın'da 10, Adana'da 22, Bursa'da 37, Çanakkale'de 3, İzmir'de 74, Kocaeli'de 3, Mersin'de 7 ve Muğla'da 18 şüpheli şahıs olmak üzere; Yerel ve bölgesel olarak organize suç örgütü faaliyetlerinde bulunan, suç örgütlerine silah temini gerçekleştirdikleri tespit edilen, Aralarında DSİ'de çalışan 1 tekniker memurun da bulunduğu toplam 186 hedef şahsa yönelik 05.10.2021 tarihinde saat: 06.00'da eş zamanlı planlı operasyonlar yapıldı.

Söz konusu operasyonlar neticesinde; 143 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 43 şüpheli şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda; 28 adet tabanca, 12 adet tüfek, bin 875 adet fişek, 1 adet pala, çok sayıda silah parçası, 30 adet sentetik hap, muhtelif miktarda metamfetamin ve çok sayıda çek ve senet ele geçirildi." - ANKARA