Üye Girişi
Turizmde üçüncü çeyrek rekoru - Son Dakika

Turizmde üçüncü çeyrek rekoru

28.10.2021 12:36
Turizmde üçüncü çeyrek rekoru

TURİZMDE hem gelir hem ziyaretçi sayılarında ilk iki çeyrekte düşüşler yaşanan 2021 yılında, üçüncü çeyrek verileri rekor kırdı.

TURİZMDE hem gelir hem ziyaretçi sayılarında ilk iki çeyrekte düşüşler yaşanan 2021 yılında, üçüncü çeyrek verileri rekor kırdı. Temmuz-Eylül 2021 döneminde yüzde 181,8 artışla 11 milyar 395 milyon 117 bin dolar gelir, yüzde 143 artışla 13 milyon 640 bin 672 yurt dışı ziyaretçiye ulaşıldı. Ocak-Eylül dönemi toplamda ise 20 milyon 307 bin 340 ziyaretçi, 16 milyar 850 bin 958 dolar turizm geliri oluştu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) turizmde üçüncü çeyrek dönem turizm geliri ve turist sayılarını açıkladığı verilerle, 2021 yılının birinci, ikinci ve üçüncü çeyrek dönemlerindeki toplam ziyaretçi sayısı 20 milyon 307 bin 340 olurken, turizm geliri ise 16 milyar 850 bin 958 dolar oldu. Yılın ilk üç çeyrek dönemi toplamında, geçen yılın aynı dönemine göre, ziyaretçi sayısında yüzde 180, turizm gelirinde ise yüzde 206'lık artış gerçekleşti.

İLK İKİ ÇEYREKTEKİ VERİLERTurizm istatistikleri, birinci çeyreği Ocak-Şubat-Mart 2021 döneminde 2 milyar 452 milyon 213 bin dolar gelir elde edilirken, ziyaretçi sayısı ise 2 milyon 600 bin 468 kişi oldu. 2021 yılı ikinci çeyreği Nisan-Mayıs-Haziran döneminde ise 3 milyar 3 milyon 628 bin dolar gelir, 4 milyon 66 bin 210 ziyaretçi sayısına ulaşıldı.ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE REKOR ARTIŞSon açıklanan üçüncü çeyrek Temmuz-Ağustos-Eylül 2021 döneminde ise geçen yılın aynı çeyreğine göre, yüzde 181,8 artışla 11 milyar 395 milyon 117 bin dolar elde edildi. Bu dönem ziyaretçi sayısı yüzde 143 artışla 13 milyon 640 bin 672 olurken, yüzde 84'ünü 11 milyon 457 bin 951 kişiyle yabancılar, yüzde 16'sını 2 milyon 182 bin 721 kişiyle yurt dışında ikamet eden vatandaşlar oluşturdu. Üçüncü çeyrekte turizm gelirinin, cep telefonu dolaşım ve marina hizmet harcamaları hariç yüzde 78'inin yabancı ziyaretçilerden, yüzde 22'sinin ise yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı ziyaretçilerden elde edildiği açıklandı.PAKET TUR ÖNE ÇIKIYORZiyaretçilerin, seyahatlerini kişisel veya paket tur ile organize ettiklerine dikkat çekilerek, bu çeyrekte yapılan harcamaların 9 milyar 63 milyon 42 bin dolarını kişisel harcamalar, 2 milyar 332 milyon 75 bin dolarını ise paket tur harcamalarının oluşturduğu belirtildi.Bu çeyrekte tüm harcama türlerinin geçen yılın aynı çeyreğine göre arttığı da kaydedilerek, konaklama harcamasının yüzde 251.3, tur hizmetleri harcamasının yüzde 233.4 ve spor, eğitim, kültür harcamasının yüzde 224.6 arttığı dile getirildi.KİŞİ BAŞI HARCAMA ORTALAMASI 839 DOLARBu yıl birinci çeyrekte 56 dolar, ikinci çeyrekte 57 dolar olan ziyaretçilerin gecelik harcama ortalaması, üçüncü çeyrekte 74 dolara çıktı. Bu harcama miktarı yabancılarda 78 dolar, yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşları için 61 dolar oldu. 2021 yılı birinci, ikinci ve üçüncü çeyrek toplamında ise ziyaretçilerin gecelik harcama ortalaması 62,3 dolar oldu. Kişi başı ortalama harcamalar ise birinci çeyrekte 943 dolar, ikinci çeyrekte 739 dolar, üçüncü çeyrekte 835 dolar olarak açıklandı. Üç dönemin ortalaması ise 839 dolar oldu.İLK SIRADA GEZİ VE EĞLENCEBu çeyrekte yabancı ziyaretçilerin Türkiye'yi yüzde 76,8 ile en çok 'gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler' amacıyla ziyaret ettiği açıklandı. İkinci sırada yüzde 15,9 ile 'akraba ve arkadaş ziyareti', üçüncü sırada ise yüzde 2,7 ile 'iş amaçlı konferans, toplantı, görev vb.' yer alıyor. Yurt dışı ikametli vatandaşlar ise ülkemize yüzde 63,7 ile en çok 'akraba ve arkadaş ziyareti' amacıyla geldi.TURİZM GİDERİ VE YURTDIŞI ZİYARETİ

Türkiye'den üçüncü çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 329,6 artarak, 873 bin 27 oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 669 dolar olarak gerçekleşti. Başka ülkeleri ziyaret eden vatandaşların harcamalarından oluşan turizm gideri, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 363,5 artarak, 584 milyon 379 bin dolar oldu. Bunun 572 milyon 877 bin dolarını kişisel, 11 milyon 502 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu.


Turizmde üçüncü çeyrek rekoru
Turizmde üçüncü çeyrek rekoru
Turizmde üçüncü çeyrek rekoru
Turizmde üçüncü çeyrek rekoru
Turizmde üçüncü çeyrek rekoru

Turizm, dolar, Eylül, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Turizmde üçüncü çeyrek rekoru - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na soruldu: Merkez Bankası önümüzdeki aylarda nasıl bir faiz politikası yürütecek? 12:30 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na soruldu: Merkez Bankası önümüzdeki aylarda nasıl bir faiz politikası yürütecek? Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor 12:19 Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor 11:59 "Şeytan çıkaracağım" diyerek 13 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmene 16 yıl hapis
Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum 11:16 Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu 11:12 Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler 10:34 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler
Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü 10:15 Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü Zam öncesi akaryakıt almak isteyen vatandaşlar fırsatçılarla karşılaştı 09:54 Zam öncesi akaryakıt almak isteyen vatandaşlar fırsatçılarla karşılaştı

Son Dakika Haberleri
12:31 Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem'in annesi yürek parçaladı: Bebeğimdi o benim, meleğimdi
12:30 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na soruldu: Merkez Bankası önümüzdeki aylarda nasıl bir faiz politikası yürütecek?
12:28 Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme
12:19 Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor
11:57 "Köpeklerin diri diri gömüldüğü" iddialarına belediyeden yalanlama geldi: Sadece ölü bulunan hayvanları gömdük
11:37 Son dakika magazin gelişmeleri! Gündemdeki magazin olayları
11:17 Instagram'da yenilik! Link verme özelliği herkese açılıyor
11:13 Van Gölü'nde yüzen canlıyı canavar sanan vatandaşlar hayal kırıklığına uğradı
11:12 Son Dakika: Merkez Bankası 2021 ve 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
11:11 Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu
Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem'in annesi yürek parçaladı: Bebeğimdi o benim, meleğimdi Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem'in annesi yürek parçaladı: Bebeğimdi o benim, meleğimdi         
12:31
Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme         
12:29
BDDK, Tera Yatırım Bankası'nın kuruluşuna onay verdi BDDK, Tera Yatırım Bankası'nın kuruluşuna onay verdi         
12:00
Son dakika magazin gelişmeleri! Gündemdeki magazin olayları Son dakika magazin gelişmeleri! Gündemdeki magazin olayları         
11:37
Son Dakika: Merkez Bankası 2021 ve 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası 2021 ve 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti         
11:12
Grip vakaları arttı! Prof. Dr. Tufan Tükek uyardı: Günlük PCR test sayımız da ikiye katlandı Grip vakaları arttı! Prof. Dr. Tufan Tükek uyardı: Günlük PCR test sayımız da ikiye katlandı         
10:42
Öldürdüğü sevgilisini taksiyle İlçe emniyet müdürlüğüne götürdü Öldürdüğü sevgilisini taksiyle İlçe emniyet müdürlüğüne götürdü         
10:21
Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz         
10:01
Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi? Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi?         
09:45
Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim         
09:20
25 yaşındaki genç kız, otel odasında erkek arkadaşı tarafından karnından bıçaklandı 25 yaşındaki genç kız, otel odasında erkek arkadaşı tarafından karnından bıçaklandı         
09:13
Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek         
07:36
31 Aralık'a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak 31 Aralık'a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak         
07:34
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı         
21:26
Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu         
17:49
Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı         
17:47
Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu         
17:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2021 12:41:30. #1.12#
SON DAKİKA: Turizmde üçüncü çeyrek rekoru - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement