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Türk Amerikan İşadamları Derneği'nde, Sanlı yeniden genel başkan seçildi - Son Dakika

Türk Amerikan İşadamları Derneği'nde, Sanlı yeniden genel başkan seçildi

08.10.2021 17:11
Türk Amerikan İşadamları Derneği'nde, Sanlı yeniden genel başkan seçildi

Türk Amerikan İşadamları Derneği (TABA-AmCham) Genel Kurulu'nda genel başkan Süleyman Sanlı yeniden başkanlığa seçildi.

Türk Amerikan İşadamları Derneği (TABA-AmCham) Genel Kurulu'nda genel başkan Süleyman Sanlı yeniden başkanlığa seçildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, TABA-AmCham Olağan Genel Kurulu Baltalimanı Portaxe'ta yapıldı.

Dernek üyelerinin katıldığı genel kurulda Süleyman Sanlı yeniden genel başkanlığa seçildi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen genel kurula TABA AmCham üyelerinin yanı sıra yurt dışından yabancı konuklar ve ABD'li iş insanları da katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sanlı, Türkiye ve ABD arasındaki ilişkilere değinerek, geçmişte iki ülke arasında başarılı çalışmalar yürüten 34 yıllık derneğin, yeni hedeflere ulaşma konusunda motivasyonunun tam olduğunu belirtti.

TABA- Am Cham'ın 352 üye firmasının 46 bin 935 kişiye istihdam, Türkiye ekonomisine 20 milyar 540 milyon dolar katkı ve 3 milyar 279 milyon dolar ihracat sağladığını belirten Sanlı, "Hedefimiz yeni dönemde ABD ile ticaret hacmimizi 20 milyar dolar seviyesinin üzerine çıkarmaktır. Türkiye 2,4 trilyon dolar ithalat yapan ABD'nin yalnızca yüzde 0,4'ünü karşılamaktadır. Bu rakamı yüzde 1'e bile yükseltsek 24 milyar dolar ihracat yapmamız mümkündür. ABD, Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ikinci ülke, hedefimiz bunu ilk etapta birinci ülke haline getirmek olmalı. Bu konuda yapacağımız çok çalışma alacağımız çok yol var." ifadelerini kullandı.

Yeni dönemde TABA AmCham'ın başlatacağı Commercial Registiration Certificate programı ile Türkiye'deki firmalara ABD'ye giriş kapılarını açacak sertifika vereceklerini de belirten Sanlı, "TABA AmCham'a bağlı YMM ve YGM'ler, Amerikan pazarına açılmak isteyen firmaların belirlediğimiz kriterlere uygunluklarını denetleyecek. Belge almaya hak kazanan firmalar, ABD'de 50 eyalette ve dünyada 117 ülkede 133 destinasyona US Chamber üzerinden ulaşacak. Böylece İhracatçı firmalarımız da tanınmadıkları uzak coğrafyalarda güven ve ulaşılabilirlik konusunda avantaj sağlamış olacak ve ABD pazarında kendine daha güvenli yer bulmasını sağlayacak." açıklamasında bulundu.

ABD ile Nitelikli Serbest Bölge (QİZ) çalışması yapılması gerektiğini de belirten Sanlı, kurum olarak buna gereken desteği vereceklerini anlattı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Amerikan İşadamları Derneği'nde, Sanlı yeniden genel başkan seçildi - Son Dakika


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