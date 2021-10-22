Üye Girişi
TÜRK ARKEOLOJİ VE KÜLTÜREL MİRAS ENSTİTÜSÜ KAPILARINI EĞİTİME AÇTI - Son Dakika

TÜRK ARKEOLOJİ VE KÜLTÜREL MİRAS ENSTİTÜSÜ KAPILARINI EĞİTİME AÇTI

22.10.2021 12:13

GAZİANTEP'te Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ortaklığında ve Avrupa Birliği'nin desteğiyle Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü, sivil toplum diyaloğu çalışmaları kapsamında, sivil toplum kurulu temsilcileri ile kamu personeline yönelik sertifikalı...

GAZİANTEP'te Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ortaklığında ve Avrupa Birliği'nin desteğiyle Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü, sivil toplum diyaloğu çalışmaları kapsamında, sivil toplum kurulu temsilcileri ile kamu personeline yönelik sertifikalı eğitim programı düzenlendi.

Kendirli Kilisesi olarak bilinen Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü'nde gerçekleştirilen etkinliğe Gaziantep Valisi Davut Gül, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültürel İrtibat Noktası Koordinatörü Hale Ural ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşaviri Hakan Tanrıöver ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte yapılan konuşmalarda Gaziantep'in tarihi dokularına ve kültürel zenginliklerine dikkat çekildi.

EN ÖNEMLİ ZENGİNLİĞİMİZ KÜLTÜREL VE TARİHİ DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKMAKTIR

Vali Davut Gül, Gaziantep'in tarihi ve kültürel değerleri ile bölgenin ve ülkenin önemli bir şehri olduğunu söyledi.

Ülkelerin ve şehirlerin asıl zenginliğinin sahip oldukları kültürel ve tarihi miraslara sahip çıkmak olduğunu dile getiren Gül, Gaziantep'in kültür şehri olmasında başta Kültür Turizm Bakanlığımız olmak üzere Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve tüm kurumlarımızın katkıları var. Tamamen hizmete girdiğinde beklenen düzenleme yapıldığında bölgeye hizmet veren, yakın coğrafyaya hizmet veren önemli bir esere kavuşmuş olacağız. 100 sene sonra da olsa 150 sene de sonra olsa Gaziantep'te bunun açılması Türkiye'nin önemli bir zenginliğidir. Gaziantep beş antik kenti olan bir şehir. Bunların potansiyelinin ortaya çıkmasına da önemli katkı sunaca. Ülkenin, şehirlerin zenginlikleri sadece hesaplarındaki paralar, yaptıkları binalardan ziyade kültürel zenginlikleri ve potansiyelleri ile görülebilir. İnanıyorum ki bin yıllar sonra bu yapılar kendini gösterecektir diye konuştu.

Etkinlik, açılış konuşmalarının ardından Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü önünde gerçekleştirilen hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sunumlarla devam etti.

TÜRK ARKEOLOJİ VE KÜLTÜREL MİRAS ENSTİTÜSÜ KAPILARINI EĞİTİME AÇTI
TÜRK ARKEOLOJİ VE KÜLTÜREL MİRAS ENSTİTÜSÜ KAPILARINI EĞİTİME AÇTI
TÜRK ARKEOLOJİ VE KÜLTÜREL MİRAS ENSTİTÜSÜ KAPILARINI EĞİTİME AÇTI
TÜRK ARKEOLOJİ VE KÜLTÜREL MİRAS ENSTİTÜSÜ KAPILARINI EĞİTİME AÇTI

Gaziantep, Arkeoloji, Turizm, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TÜRK ARKEOLOJİ VE KÜLTÜREL MİRAS ENSTİTÜSÜ KAPILARINI EĞİTİME AÇTI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika gündem olayları! 12:01 Son dakika gündem olayları! En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı 12:00 En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı Ünlü yönetmeni yanlışlıkla öldüren Alec Baldwin'in 2017 yılında yaptığı paylaşım viral oldu 11:58 Ünlü yönetmeni yanlışlıkla öldüren Alec Baldwin'in 2017 yılında yaptığı paylaşım viral oldu
Adana'da evinde ölü bulunan genci, kardeşi öldürmüş 11:48 Adana'da evinde ölü bulunan genci, kardeşi öldürmüş İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız 11:36 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek 11:10 Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek
Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi 11:04 Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir 10:32 Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri tartışma yarattı: Çocuklarımız görüp korkabilir

Son Dakika Haberleri
12:08 Galatasaray puanları topluyor ama yetmez! Avrupa tehlikesi hala devam ediyor
12:01 Son dakika gündem olayları!
12:00 En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı
11:59 ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız
11:58 Ünlü yönetmeni yanlışlıkla öldüren Alec Baldwin'in 2017 yılında yaptığı paylaşım viral oldu
11:35 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Günlük 2 bin kişinin geldiğini düşünürsek, çok ciddi bir göç tehdidi ile karşı karşıyayız
11:34 Miralem Pjanic'dan takım arkadaşlarına moral: Galatasaray'ı yeneceğiz
11:10 Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek
11:08 Kurusıkıdan çıkan kurşunla yönetmenin ölümüne sebep olan oyuncu Alec Baldwin'in gözyaşları döktüğü anlar ortaya çıktı
11:04 Cumhur İttifakı'ndan asgari ücrete 750 lira zam hamlesi
Galatasaray puanları topluyor ama yetmez! Avrupa tehlikesi hala devam ediyor Galatasaray puanları topluyor ama yetmez! Avrupa tehlikesi hala devam ediyor         
12:09
ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız ABD Başkanı Joe Biden'den Tayvan tepkisi: Tayvan'ı Çin'e karşı koruyacağız         
12:00
Ucuz yağ izdihamı! Fiyatı duyan markete koştu, kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu Ucuz yağ izdihamı! Fiyatı duyan markete koştu, kasaların önünde uzun kuyruklar oluştu         
11:59
3 ev arkadaşı tarafından boğularak öldürülüp, iple dereye attılar 3 ev arkadaşı tarafından boğularak öldürülüp, iple dereye attılar         
11:50
Türk İHA'larını almak için İngilizler dahil onlarca ülke almak için sıraya girdi Türk İHA'larını almak için İngilizler dahil onlarca ülke almak için sıraya girdi         
11:42
Orman muhafaza memuru genç kadın, 5 metrelik mesafeden ayıyla özçekim yaptı Orman muhafaza memuru genç kadın, 5 metrelik mesafeden ayıyla özçekim yaptı         
11:32
Kurusıkıdan çıkan kurşunla yönetmenin ölümüne sebep olan oyuncu Alec Baldwin'in gözyaşları döktüğü anlar ortaya çıktı Kurusıkıdan çıkan kurşunla yönetmenin ölümüne sebep olan oyuncu Alec Baldwin'in gözyaşları döktüğü anlar ortaya çıktı         
11:08
Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı         
11:01
Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var Ahmet Çakar'dan Rıdvan Dilmen ve Ali Koç iddiası: Ortada kaset var         
10:28
Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırıyor Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırıyor         
10:24
Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti         
09:31
Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu         
08:42
Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası sonrası Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası sonrası Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı         
07:59
Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu         
07:46
Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti         
18:56
AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım         
18:54
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2021 12:21:22. #1.13#
SON DAKİKA: TÜRK ARKEOLOJİ VE KÜLTÜREL MİRAS ENSTİTÜSÜ KAPILARINI EĞİTİME AÇTI - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement