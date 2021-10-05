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Türk bilim insanı G20'ye davet edildi - Son Dakika

Türk bilim insanı G20'ye davet edildi

05.10.2021 10:57
Türk bilim insanı G20'ye davet edildi, System.String[]

Dr. Öğr. Üyesi Asiye Karakullukçu, 9-10 Ekim 2021 tarihleri arasında İtalya'nın Sorrento kentinde gerçekleşecek olan "G20 İnovasyon Ligi" girişimine davet edildi.

Dr. Öğr. Üyesi Asiye Karakullukçu, 9-10 Ekim 2021 tarihleri arasında İtalya'nın Sorrento kentinde gerçekleşecek olan "G20 İnovasyon Ligi" girişimine davet edildi. Dünyadaki en iyi 100 start-up'ın davet edildiği etkinliğe, Türkiye'yi sağlık alanında en iyi start-up olarak Dr. Öğr. Üyesi Asiye Karakullukçu temsil edecek.

G20 İtalya Başkanlığı, G20 Ticaret Bakanları Toplantısı marjında Özel Etkinlik olarak "G20 İnovasyon Ligi"ne ev sahipliği yapmaya ve küresel ölçekte inovasyon, start-up'lar, risk sermayesi şirketleri alanında kamu ve özel sektör oyuncuları arasındaki işbirliğini geliştirmeye karar verdi.

"ŞİRKETLER YATIRIM FIRSATI BULACAK"

Etkinlik, start-up'ların çözümlerini küresel bir sahnede sunmaları, yatırımcıların portföy şirketlerini sergilemeleri ve küresel zorluklara yanıt olarak yenilikçi çözümlerle tanışmaları, politika yapıcıların, inovasyonun yıkıcı teknolojiler aracılığıyla karmaşık sosyal ihtiyaçları nasıl başarılı bir şekilde çözebileceğini ilk elden kabul etmeleri ve şirketlerin en son teknolojilere yatırım yapmak için daha fazla fırsat bulmasına imkan sunuyor.

"BİRKAÇ DAKİKA İÇİNDE ENFEKSİYON TANISI KONULABİLİYOR"

Sağlık sektörünün en önemli sorunları arasında gösterilen 'hastanelerde kapılan enfeksiyonların hızlı tanısı' üzerine çığır açacak bir buluş ortaya koyan İstanbul Gelişim Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Asiye Karakullukçu'nun biyosensör teknolojisiyle geliştirdiği cihazla birkaç dakika içerisinde hastaya enfeksiyonunun tanısı konulabiliyor. Sadece Türkiye'nin değil dünyadaki birçok ülkenin sorunu olan hastane enfeksiyonu sebebiyle her yıl binlerce insan hayatını kaybediyor. 9 - 10 Ekim 2021 tarihleri arasında İtalya'nın Sorrento kentinde gerçekleşecek olan "G20 İnovasyon Ligi" girişimine davet edilen Dr. Öğr. Üyesi Asiye Karakullukçu, geliştirdiği cihazla en iyi 100 start-up içerisinde Türkiye'yi sağlık alanında temsil edecek.

-İHA-

Türk bilim insanı G20'ye davet edildi

G20 Liderler Zirvesi, Türkiye, İtalya, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türk bilim insanı G20'ye davet edildi - Son Dakika


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