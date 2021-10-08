Üye Girişi
ESKİŞEHİR - Türk bilim insanları yerli imkanlarla esnek güneş hücresi üretti - Son Dakika

ESKİŞEHİR - Türk bilim insanları yerli imkanlarla esnek güneş hücresi üretti

08.10.2021 12:47
ESKİŞEHİR - Türk bilim insanları yerli imkanlarla esnek güneş hücresi üretti

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Fen Fakültesinden bilim insanları, uydulara, hava ve uzay araçlarına, askeri taşıtlara enerji sağlayan güneş hücrelerinin üretiminde galyum arsenik yerine silisyum kullanarak maliyeti düşürüp yerlileştirmeye katkı sağladı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Fen Fakültesinden bilim insanları, uydulara, hava ve uzay araçlarına, askeri taşıtlara enerji sağlayan güneş hücrelerinin üretiminde galyum arsenik yerine silisyum kullanarak maliyeti düşürüp yerlileştirmeye katkı sağladı.

Öğretim üyeleri Doç. Dr. Mustafa Kulakcı ve Prof. Dr. Uğur Serincan, TÜBİTAK 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında 2018'de "Silisyum Alttaş Kullanarak Yüksek Verimli Esnek İnce Film Galyum Arsenik Güneş Hücrelerinin Büyütülmesi, Fabrikasyonu ve Karakterizasyonu" başlıklı proje için destek aldı.

Yaklaşık 3 yıllık çalışma sonunda, normalde galyum arsenik alttaş (taban malzeme) üzerinde üretilen III-V grubu esnek ince film güneş hücrelerini silisyum alttaşlar üzerinden geliştiren Türk bilim insanları, ESTÜ Nanoboyut Araştırma Laboratuvarı'nda yerli tasarladıkları projeyle Milli Uzay Programı'na katkı sunmayı hedefliyor.

Patent de alan Kulakcı ve Serincan, çalışmayla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Patent ve Marka Kurumu, Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu (IFIA), Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO), Avrupa Patent Ofisi (EPO) ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının destekleriyle geçen ay İstanbul'da gerçekleştirilen 6. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı ISIF'21'de de altın madalyanın sahibi oldu.

Projenin yürütücüsü Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Kulakcı, AA muhabirine, uydularda, hava ve uzay araçlarında, askeri taşıtlarda pahalı olmasına rağmen galyum arsenik tabanlı III-V grubu esnek güneş hücrelerinin kullanıldığını söyledi.

Kulakcı, Prof. Dr. Serincan ile oluşturdukları projeye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Esnek güneş hücresi üretiminde pahalı galyum arsenik yerine çok ucuz ve alttaş teknolojisi çok daha gelişmiş silisyumu kullandık. Galyum arsenik, silisyumla karşılaştırdığınızda çok pahalı bir malzeme. Proje kapsamında silisyum üzerinden kaldırarak ürettiğimiz esnek ince güneş hücreleri, galyum arsenik tabandan kaldırdığımızla neredeyse birbiriyle karşılaştırılabilir seviyede performans gösterdi. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla III-V grubu fotovoltaik teknolojileri alanında büyük ölçek üretim için maliyet etkin yeni bir kulvar açtığımıza inanıyoruz. Galyum arsenik tabanlı ince film esnek hücreler gelecekte çok önemli bir teknoloji olacak. Hücre teknolojisine bağlı olarak III-V grubu güneş hücresinin üretim maliyetinin yaklaşık yüzde 85-90'ı alttaştan geliyor."

"Hem hafif hem de esnek, rulo gibi açılıp katlanabiliyor"

Kulakcı, yeryüzündeki güneş hücresi uygulamalarında galyum arsenik (GaAs) tabanlıların çok pahalı olduğunu, yeryüzü uygulamalarında çok büyük oranda daha az maliyetli silisyum hücrelerin kullanıldığını bildirdi.

Projelerinde uydu, uzay, havacılık ve askeri teknoloji sistemlerinde kullanılmak üzere galyum arsenik esnek ince film güneş hücresini ucuz maliyetli silisyum üzerinden ürettiklerini anlatan Kulakcı, şöyle devam etti:

"İki alttaş arasındaki maliyet büyüklüğe göre değişmekle birlikte 10 kattan yüzlerce kata kadar çıkabiliyor. Galyum kaynağı çok sınırlıdır. Fotovoltaik (güneş panelleri ve hücreleriyle elektrik üretme) sektörü, optoelektronik (ışık enerjisi ile elektrik enerjisinin birbirine dönüşümünü inceleyen bilim dalı) sektörü ve telekomünikasyon sektörü sınırlı galyum arsenik kaynağını paylaşmak zorundadır. O da fiyatları artırıyor. Bu kısır döngüye çözüm bulmak için oldukça kritik olan bu hücre teknolojisini çok daha ucuz olan silisyum üzerinden ürettik. Pahalı bir teknolojiyi daha ucuza üretmenin yolunu açmış olduk.

III-V grubu esnek ince film hücreler, alttaş tabanlı konvansiyonel hücrelere göre çok daha fonksiyoneldirler. Hem hafif hem de esnek, rulo gibi açılıp katlanabiliyor. Sıcaklık ve radyasyon toleransı ince olmasından dolayı alttaş tabanlı muadillerine göre çok daha fazla. Verimliliği de çok fazla. Normalde galyum arsenik alttaşlar üzerinden üretilen bu esnek ince film hücrelerin üretimini silisyum üzerinden ilk kez gerçekleştirdik. Türkiye'deki patentleme süreci tamamlandı. Yurt dışı patentini de almak üzereyiz."

Kulakcı, projeyi bir adım daha ileri götürmek için iyileştirme süreçlerinin devam ettiğini aktardı.

"Bunlar kritik teknolojiler"

Çalışmada yer alan Prof. Dr. Uğur Serincan ise Milli Uzay Programı'nın Türk bilim insanları için önemine değinerek, projeleriyle bu çalışmalara destek verebileceklerini belirtti.

Enerjinin dünyanın en önemli değerlerinden olduğuna işaret eden Serincan, şunları kaydetti:

"Galyum arsenik tabanlı III-V grubu esnek ince film hücreleri üretebilmek ve bir taraftan da maliyeti azaltmak çok önemli. Bunlar kritik teknolojiler çünkü hem sivil hem de askeri uygulamaları bulunuyor. Maliyetini azaltıp üretilen miktarı artırdığınızda sivil alandaki uygulamaları da genişleyebiliyor. III-V grubu esnek ince film güneş hücreleri, yüksek maliyeti ve sınırlı üretimleri nedeniyle uydu, havacılık ya da askeri alanlarda kullanılıyor. Biz bu hücrelerin hem ucuz hem daha büyük ölçekte üretiminin hem de yerli olmasının yolunu açtık. Maliyeti aşağı çekerek, mevcut silisyum teknolojileriyle tümleştirmek çok önemliydi. Bu kritik noktayı projemizle yakaladık. Projenin devamında farklı bir çalışmamız daha var. Silisyum üzerinden geliştirdiğimiz bu teknolojinin verimini daha da artırmak istiyoruz. Ülkemiz için çok büyük bir kazanım oldu."

ESKİŞEHİR - Türk bilim insanları yerli imkanlarla esnek güneş hücresi üretti
ESKİŞEHİR - Türk bilim insanları yerli imkanlarla esnek güneş hücresi üretti
ESKİŞEHİR - Türk bilim insanları yerli imkanlarla esnek güneş hücresi üretti
ESKİŞEHİR - Türk bilim insanları yerli imkanlarla esnek güneş hücresi üretti
ESKİŞEHİR - Türk bilim insanları yerli imkanlarla esnek güneş hücresi üretti

Münir Karaloğlu, Film, Türk, Uzay, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR - Türk bilim insanları yerli imkanlarla esnek güneş hücresi üretti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

36 yaşındaki Cristiano Ronaldo, yine 'En iyi' futbolcu seçildi 13:14 36 yaşındaki Cristiano Ronaldo, yine 'En iyi' futbolcu seçildi Sultangazi'de bıçağı önce boynuna dayadı, sonra kafedeki kişiyi rehin aldı 13:02 Sultangazi'de bıçağı önce boynuna dayadı, sonra kafedeki kişiyi rehin aldı Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada 12:36 Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada
Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti 12:28 Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti İmamoğlu'nun vatandaşa konserve dağıtması 12:16 İmamoğlu'nun vatandaşa konserve dağıtması "Makarnacı" tartışmalarını yeniden ortaya çıkardı Son Dakika! Dolar 8,97 TL'nin üzerine çıkarak rekor tazeledi 11:40 Son Dakika! Dolar 8,97 TL'nin üzerine çıkarak rekor tazeledi
Demet Akalın canlı yayında açıkladı: 10 gün önce Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrıldım 11:16 Demet Akalın canlı yayında açıkladı: 10 gün önce Gelinim Mutfakta yarışmasından ayrıldım Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak 10:43 Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak

Son Dakika Haberleri
13:19 Ali Erbaş, Yahudilere Mescid-i Aksa'da ibadet etme hakkı veren karara tepki gösterdi: Kararı reddediyorum, Lanetliyorum
13:14 36 yaşındaki Cristiano Ronaldo, yine 'En iyi' futbolcu seçildi
13:05 5'inci kattan düşüp ölen trans birey olayında tutuklanan sevgilinin ifadesi ortaya çıktı: Uyuşturucu etkisindeydik
13:02 Sultangazi'de bıçağı önce boynuna dayadı, sonra kafedeki kişiyi rehin aldı
12:53 Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı
12:29 Son Dakika! Nobel Barış Ödülü sahiplerini buldu: Filipinli gazeteci Maria Ressa ve Rus gazeteci Dmitry Muratov kazandı
12:27 Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
12:17 Son Dakika! Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı: Fiilen uygulama aşamasına gelinmiştir
12:16 İmamoğlu'nun vatandaşa konserve dağıtması "Makarnacı" tartışmalarını yeniden ortaya çıkardı
11:57 Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak
Ali Erbaş, Yahudilere Mescid-i Aksa'da ibadet etme hakkı veren karara tepki gösterdi: Kararı reddediyorum, Lanetliyorum Ali Erbaş, Yahudilere Mescid-i Aksa'da ibadet etme hakkı veren karara tepki gösterdi: Kararı reddediyorum, Lanetliyorum         
13:20
5'inci kattan düşüp ölen trans birey olayında tutuklanan sevgilinin ifadesi ortaya çıktı: Uyuşturucu etkisindeydik 5'inci kattan düşüp ölen trans birey olayında tutuklanan sevgilinin ifadesi ortaya çıktı: Uyuşturucu etkisindeydik         
13:06
Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı         
12:54
Eşini öldürüp tandırda yakan kadın, suçu ölen kocasına attı: Şakağına av tüfeğini dayayıp zorla ateş ettirdi Eşini öldürüp tandırda yakan kadın, suçu ölen kocasına attı: Şakağına av tüfeğini dayayıp zorla ateş ettirdi         
12:35
Son Dakika! Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı: Fiilen uygulama aşamasına gelinmiştir Son Dakika! Erdoğan'dan Kanal İstanbul mesajı: Fiilen uygulama aşamasına gelinmiştir         
12:18
Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak Sözleşmesi biten Arda Turan yeni mukavele imzalamayacak         
11:57
Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir Newcastle'ın dünyanın en zengin takımı olmasıyla Altay, beklenenden fazla paraya satılabilir         
11:26
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan "Cumhurbaşkanı Erdoğan arasa ona ne söylerdiniz?" sorusuna cevap         
11:06
Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor         
10:38
Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş         
09:58
İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu         
09:55
Apartmanın çatısında yangın çıktı, onlarca kişi sokağa çıkıp izledi Apartmanın çatısında yangın çıktı, onlarca kişi sokağa çıkıp izledi         
08:57
3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor 3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor         
08:55
Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti         
22:35
Oyuncu Burcu Özberk, dekolteli paylaşımıyla hayranlarını adeta büyüledi Oyuncu Burcu Özberk, dekolteli paylaşımıyla hayranlarını adeta büyüledi         
20:00
Ece Ronay'ın taciz iddialarının ardından Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu Ece Ronay'ın taciz iddialarının ardından Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu         
18:58
Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı Dünyanın konuştuğu düğün! Gelin ve damat dahil herkes çok mutsuz bir akşam yaşadı         
16:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2021 13:25:29. #1.13#
SON DAKİKA: ESKİŞEHİR - Türk bilim insanları yerli imkanlarla esnek güneş hücresi üretti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement