Türk cimnastiğinin 2028'e kadar planlaması hazır (2) - Son Dakika

Artistik Cimnastik Erkek Milli Takım Antrenörü Yılmaz Göktekin, Japonya'da 18-24 Ekim tarihlerinde düzenlenecek dünya şampiyonasında madalyalar kazanacaklarına inandığını belirtti.

Yılmaz Göktekin, cimnastikte Türkiye'nin geldiği noktayı AA muhabirine değerlendirdi.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda cimnastikte elde edilen derecelerin kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Göktekin, "Türk cimnastiğinin gelmiş olduğu bu seviyeyi yerinde tutmak ve devam ettirmek gerçekten zor. Çünkü 10 yıl önce düşünürseniz, cimnastik gibi bir branşta Türk sporcuların Avrupa'da ve dünyada şampiyon olması, olimpiyatlarda madalya alması hayal bile edilemezdi." diye konuştu.

Federasyonuyla, teknik ekibiyle, antrenörleriyle ve sporcularıyla altyapısını yıllar önce hazırlayıp, hayata geçirdikleri programla bu başarıların geldiğini ifade eden Göktekin, "Gerçekten bu bir ekip işi, birlikte çalışılarak tabii ki sporcusu, antrenörü, sporcuların aileleri, bakanlık hep birlikte. Bakanlığımızın destekleri gerçekten çok üst düzeyde. Başarı desteklendikçe başarının üzerine koyarak devam etmesi gerekiyor." dedi.

Göktekin, normalde olimpiyat yılında dünya şampiyonasının yapılmadığını ancak Kovid-19 salgını nedeniyle organizasyonun olimpiyatlardan kısa süre sonra yine Japonya'da düzenleneceğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Olimpiyatlara katılmayan bazı sporcularımız da bizi yine Japonya'da Dünya Şampiyonası'nda temsil edecek. Olimpiyatlardan döner dönmez, kısa bir aradan sonra tüm sporcularımızla çalışmalara devam ettik. Sporcularımızın olimpiyat sonrası psikolojik ve fizyolojik dinlenmelerini iyi planlayarak antrenmanlara başladık. Bir hafta sonra dünya şampiyonası için Japonya'ya gideceğiz. Tokyo'da aldığımız madalyalar bizi gerçekten çok mutlu etti ama kaçırdığımız madalyalara üzülüyoruz. Bazı sporcularımızın Tokyo'da kaçırdığı madalyaları Dünya Şampiyonası'nda almak için olimpiyatlardan döndükten sonra teknik anlamda zor çalışmalar yaptık."

"Dünya Şampiyonası'ndan çok güzel derecelerle döneceğimize inanıyorum"

Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nın olimpiyatlardan daha zor olduğuna işaret eden Yılmaz Göktekin, "İnşallah daha iyi sonuçlar elde edeceğiz. Dünya Şampiyonası herkese açık, en son yapılan Dünya Şampiyonası'nda 270'i geçkin sporcu vardı, olimpiyatlarda 98 sporcu katıldı. Sürpriz ülkelerin sürpriz sporcuları çıkabilir, o yüzden biz de bu Dünya Şampiyonası'nın önemini bildiğimiz için ona göre çalışmalarımızı yapıyoruz. Sporcularımızın da bizim de inancımız tam. Şampiyonadan çok güzel derecelerle döneceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Başarıyı yakalamak kadar devamlılığının sağlanmasının da çok zor olduğuna işaret eden Göktekin, şöyle devam etti:

"Başarıyı sürdürmenin zor olduğunun bilincindeyiz, bunun tesadüf olmadığını söylüyoruz. 2013-2014'ten beri Türk cimnastiğine bakarsanız gerçekten hep üstüne koyarak devam ediyor. Bu, planlama ve teknik ekibin doğru çalışması. Biz bu planlamayı doğru yapmamış olsaydık bu başarıları gerçekten elde edemezdik. Demek ki doğru yoldayız, iyi çalışıyoruz. Sporcularımıza inanıyoruz, sporcuların, bizim kendimize güvenimiz fazla ve bu başarı da neden katlanarak devam etmesin. Devam edeceğine inanıyorum."

Olimpiyatlara katılan milli cimnastikçilerin de Dünya Şampiyonası'na katılacağını dile getiren Göktekin, "İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Adem Asil var, alttan gelen genç bir ekibimiz de var; onları da büyüklere adapte etmeye çalışıyoruz. Mustafa Arıca, Sercan Demir, Kerem Şener var. Bunlar gerçekten gelecekte iyi sonuçlar elde edebileceğimiz sporcular. 2022 yılında önümüzde Avrupa Şampiyonası, İslam Dayanışma Oyunları, Akdeniz Oyunları var, bunlar hep takım yarışmaları. Bu sporcular buralarda tecrübe kazanıp, iyi başarılar elde edecek." şeklinde konuştu.

"2028'e kadar gerçekten çok iyi bir ekibimiz var"

Türkiye'nin cimnastikte adından söz ettirmeye devam edeceğini anlatan Göktekin, "Planlamamız olimpiyatlara göre, 4+4 şeklinde devam ediyor. Şu anda 2028'e kadar planlamamız var. 2028'e kadar gerçekten çok iyi bir ekibimiz var ama biz bunu planlarken 2032'de, 2036'da kimlerle nereye gidebiliriz bunun altyapısına çalıştık. Çünkü altyapı güçlü oldukça üst tarafa kazandırılan ve yetenekli sporcunun sayısı fazla oldukça, bu planlamayı yapabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Başarılarının tesadüf olmadığını kaydeden Artistik Cimnastik Erkek Milli Takım Antrenörü Göktekin, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Türk cimnastiğini 2024 Paris'te izlesinler, bizi takip etsinler, daha başarılı olacağımıza inanıyorum. Çünkü bunu birebir yaşayan sporcularla beraber teknik ekibin başantrenörü olarak bunu içtenlikle söylüyorum. Artık her katıldığımız yarışmada bir tane değil birden fazla madalya adayı sporcularımız var. Önce bir tane derdik, şu anda finallere kalan sporcu sayımız çok arttı. Olimpiyatlar gibi büyük bir organizasyonda 7 final yapıp ve bronz madalya kazanıp, kaçırdığımız madalyaları düşünebiliyorsak, bu gerçekten de Türk cimnastiğinin gelmiş olduğu pozisyonun kesinlikle tesadüf olmadığının göstergesi."