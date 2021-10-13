Üye Girişi
Türk Dünyası Şairler Buluşması, Özbekistan'ın Hive şehrinde düzenleniyor - Son Dakika

Türk Dünyası Şairler Buluşması, Özbekistan'ın Hive şehrinde düzenleniyor

13.10.2021 21:01
Türk Dünyası Şairler Buluşması, Özbekistan'ın Hive şehrinde düzenleniyor

Türk Dünyası Şairler Buluşması, "2020 Türk Dünyası Kültür Başkenti" seçilen Özbekistan'ın tarihi Hive şehrinde başladı.

Türk Dünyası Şairler Buluşması, "2020 Türk Dünyası Kültür Başkenti" seçilen Özbekistan'ın tarihi Hive şehrinde başladı.

Hive'nin 2020 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesiyle ilgili etkinliklerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu seneye ertelendiği Özbekistan'da başlayan Türk Dünyası Şairleri Buluşması'na Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Kuzey Makedonya ile ev sahibi Özbekistan'ın yanı sıra Rusya'nın Yakutistan bölgesi ve Başkurdistan Cumhuriyeti'nden şairler katılıyor.

Özbekistan'ın Harezm Valiliği, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatınca (TÜRKSOY) düzenlenen bu yılki buluşma büyük Türk şairi Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yılı dolayısıyla yapılıyor.

Türk Dünyası Şairleri Buluşması'na katılmak üzere ülkeye gelen Türk dünyasının ünlü şairleri Ürgenç Havalimanı'nda Harezm Valiliği yetkililerince törenle karşılanırken şairler, buluşmanın ilk gününde ünlü Özbek şairi Agahi'nin Hive'deki müzesi ve adını taşıyan okulu ziyaret etti.

Daha sonra Hive şehrindeki "İçan Kale" tarihi külliyesini gezen katılımcılar ardından Harezm Mamun Akademisi, Kamilcan Ataniyazov Müzesi, Harezm Makam Sanatı Merkezi, "Ulu Avlu" tarihi külliyesi ile Harezm tiyatrosunu ziyaret etti. Şairler ayrıca Ürgenç Devlet Üniversitesine giderek öğrenci ve öğretim görevlileriyle bir araya geldi.

Türk Dünyası Şairler Buluşması 15 Ekim'de sona erecek.

TÜRKSOY'un 37'nci Dönem Daimi Konseyi kararıyla Hive şehri, 2020 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmişti.

Türk Dünyası Şairler Buluşması, Özbekistan'ın Hive şehrinde düzenleniyor
Türk Dünyası Şairler Buluşması, Özbekistan'ın Hive şehrinde düzenleniyor
Türk Dünyası Şairler Buluşması, Özbekistan'ın Hive şehrinde düzenleniyor
Türk Dünyası Şairler Buluşması, Özbekistan'ın Hive şehrinde düzenleniyor
Türk Dünyası Şairler Buluşması, Özbekistan'ın Hive şehrinde düzenleniyor

Türk Dünyası, Özbekistan, Rusya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Dünyası Şairler Buluşması, Özbekistan'ın Hive şehrinde düzenleniyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cinsel ilişki sonrası parasını vermediği hayat kadınını otomobiliyle ezerek öldürdü 20:57 Cinsel ilişki sonrası parasını vermediği hayat kadınını otomobiliyle ezerek öldürdü Öğrencileri taşıyan iki otobüs kaza yaptı, biri şarampole yuvarlandı: 27 yaralı 20:38 Öğrencileri taşıyan iki otobüs kaza yaptı, biri şarampole yuvarlandı: 27 yaralı Aras Bulut İynemli, Atatürk'ü canlandıracak 19:04 Aras Bulut İynemli, Atatürk'ü canlandıracak
İmamoğlu'ndan tepki toplayan sözler: 70 dakikalık yolu 5 dakikaya indirecek tünel için para harcamam 18:14 İmamoğlu'ndan tepki toplayan sözler: 70 dakikalık yolu 5 dakikaya indirecek tünel için para harcamam BioNTech'in kurucuları Türeci ve Şahin, Selanik'te ilk olarak Atatürk Evi'ni ziyaret etti 17:51 BioNTech'in kurucuları Türeci ve Şahin, Selanik'te ilk olarak Atatürk Evi'ni ziyaret etti İngiltere'deki tedarik krizi artıyor! Ülke ekonomisi büyük tehlike altında 17:31 İngiltere'deki tedarik krizi artıyor! Ülke ekonomisi büyük tehlike altında
20 yıl sonra annesinin yasak aşkını sokak ortasında defalarca bıçakladı 17:23 20 yıl sonra annesinin yasak aşkını sokak ortasında defalarca bıçakladı Online alışveriş sitesine koyulan 'hurda araç' fiyatıyla şaşırttı 15:23 Online alışveriş sitesine koyulan 'hurda araç' fiyatıyla şaşırttı

Son Dakika Haberleri
18:59 "Star Trek" dizisinin Kaptan Kirk'ü 90 yaşında uzaya çıktı
18:42 Didem Soydan'ın üstsüz pozuna beğeni yağdı
18:37 Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor
18:13 İmamoğlu'ndan tepki toplayan sözler: 70 dakikalık yolu 5 dakikaya indirecek tünel için para harcamam
18:12 Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu
18:05 "Dünyanın en uzun boylu kadını" unvanıyla Rumeysa Gelgi, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
18:04 Attila Szalai'yi isteyen Sevilla, 80 milyon euro bütçe ayırdı
17:47 27 yıl hapis istemiyle yargılanan Bulut Duman hakkında zorla getirme kararı çıktı
17:34 Futbolcularına 'eşek' diyen Başkan Şahin Kırbıyık'tan olay itiraf: Gerçek eşek benim
17:33 Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı
Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nun "Siyasi cinayetler" çıkışını yorumlarken başına gelen ilginç olayı anlattı         
21:10
Son Dakika: Türkiye'de 13 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 236 kişi vefat etti, 31 bin 248 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 13 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 236 kişi vefat etti, 31 bin 248 yeni vaka tespit edildi         
20:45
Dolardaki rekorun ardından dikkat çeken görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kavcıoğlu'nu kabul etti Dolardaki rekorun ardından dikkat çeken görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kavcıoğlu'nu kabul etti         
20:20
Son Dakika: Van'da İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen 2'si İran ajanı 8 kişi suçüstü yakalandı Son Dakika: Van'da İranlı eski bir askeri ülkelerine kaçırmak isteyen 2'si İran ajanı 8 kişi suçüstü yakalandı         
19:04
Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu         
18:13
Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı         
17:33
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm         
17:27
Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış Anne doğum gününe çağırdığı genç kızları, oğluyla ilişkiye girmeye zorlamış         
16:24
Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var         
14:42
Tanju Özcan, TRT dizisindeki Tanju Özcan, TRT dizisindeki "Köroğlu" karakteri için Devlet Bahçeli'ye mektup yazdı! İki talepte bulundu         
14:36
İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü         
14:30
Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti Cevat Şakir'in anma töreninde gerginlik yaşandı! Kaymakam etkinliği terk etti         
14:29
Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz Gelen itiraf ağızları açık bıraktı: Kocamın en yakın arkadaşıyla cinsel ilişkiye girdim, aynı evde yaşıyoruz         
13:58
Altay Bayındır'ın yeni adresi netlik kazandı! Anlaşma herkesi memnun etti Altay Bayındır'ın yeni adresi netlik kazandı! Anlaşma herkesi memnun etti         
13:54
Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor Voleybolu bırakıp modelliğe geçiş yaptı! 24 yaşındaki genç kadın paraya para demiyor         
11:07
Miralem Pjanic, Türkiye'ye veda etti! Tadı damakta kaldı Miralem Pjanic, Türkiye'ye veda etti! Tadı damakta kaldı         
09:21
Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor Cerablus eski emniyet müdürü tüm dünyaya açıkladı: İşgal altındaki Suriye halkı, Türk ordusunu bekliyor         
07:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2021 21:36:51. #1.12#
SON DAKİKA: Türk Dünyası Şairler Buluşması, Özbekistan'ın Hive şehrinde düzenleniyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement