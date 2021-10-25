Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Sağlık Akademisi kuruldu - Son Dakika

Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Sağlık Akademisi, Antalya'da düzenlenen ilk genel kurul toplantısıyla faaliyete geçti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Avrasya Sağlık ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen ilk genel kurula, SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Kırgızistan Cumhuriyeti Eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. Talantbek Batyraliev ve Avrasya Sağlık ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Aynur Feyzioğlu katıldı.

Prof. Dr. Cevdet Erdöl, genel kurulda yaptığı konuşmada, akademinin Türk dünyası ve akraba toplulukları arasında sağlık alanında bilimsel ve akademik iş birliğinin geliştirilmesi bakımından tarihsel ve sevindirici bir adım olduğunu söyledi.

SBÜ'nün akademiye elinden gelen katkı ve desteği vereceğini belirten Erdöl, yapılacak çalışmalar ile Türk Cumhuriyetleri ve akraba topluluklarının tedavi, eğitim, staj, doktora gibi konularda cazibe merkezi haline getirileceğini kaydetti.

Katılımcılar arasında bilgi alışverişi, tecrübe aktarımı sağlanması, ortak bilimsel projelerin yürütülmesinin de amaçlandığına dikkati çeken Erdöl, "Bu çatı altında Orta Asya'nın 21. yüzyıldaki şahlanışına katkı sağlayabilmeyi, akademik ve bilimsel arka planlı ortak çözümler üretebilme hedefine ulaşabilmeyi umuyorum." dedi.

Doç. Dr. Aynur Feyzioğlu da Orta Asya'daki Türk Devletlerinin tıp alanında dünya ile iletişime geçmesi ve gelişmeleri takip ederek sağlık sistemlerini entegre etmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Akademik ve bilimsel bir çalışma ortamı sağlandığını aktaran Feyzioğlu, "Bilgi ve deneyimleri paylaşmak ve diğer ticari ve ekonomik katkılar için seçkin Türk akademisyenlerinden ve Türk topluluğu bilim adamlarından oluşturulacak 'Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Sağlık Akademisi'ni kurduk. Hayırlara vesile olsun." dedi.

Genel kurulda hazırlanan protokol, Prof. Dr. Cevdet Erdöl ve Kırgızistan Cumhuriyeti Eski Sağlık Bakanı Prof. Dr. Talantbek Batyraliev arasında imzalandı.