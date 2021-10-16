Türk halk müziği sanatçısı Tutkun, müzik çalışmalarını Sonsuz Şükran Köyü'nde sürdürüyor - Son Dakika

Türk Halk Müziği sanatçısı Şükriye Tutkun, müzik ve yeni albüm çalışmasını geldiği Konya'nın Hüyük ilçesindeki Sonsuz Şükran Köyü'nde sürdürüyor.

Tutkun, iki yıl önce Sonsuz Şükran Köyü'ne yerleşen Türk Halk Müziği sanatçısı, bestekar, bağlama ustası, aranjör ve prodüktör Ali Osman Erbaşı ile birlikte yeni bir albüm çalışması için yerleşimde bir araya geldi.

Erbaşı ile yıllardır beraber çalıştıklarını dile getiren Tutkun, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Müslüm Gürses'inden Zara'sına, İlhan Şeşen'inden birçok sanatçının albümlerinde yönetmenlik yapmış çok değerli bir hocayla çalışmaya geldiğini söyledi.

"Yine bir albüm çalışması yapacağız." diyen Tutkun, "Hem de TRT Müzik'e bir çalışma yapıyoruz. Onunla ilgili buradayım daha çok. İşte şarkıları çalışacağız, çok güzel bir proje ile TRT Müzik ekranlarında sizlerle olacağız ve bu çalışmayı Sonsuz Şükran Köyü'nde yapıyoruz."dedi.

Tutkun, Mehmet Taşdiken'in kendisini Sonsuz Şükran Köyüne sürekli davet ettiğini belirterek ilk kez geldiği köyü çok beğendiğini anlattı.

Sanatçı Ali Osman Erbaşı da yerleştiği köyde Tutkun'la birlikte müzik çalışması yaptıklarını vurgulayarak, "Şimdi müzikte bir olmak, bir kişiyi, iki kişiyi, üç kişiyi, dört kişiyi bir kalp olabilmek bunun içinde biraz bu işe ibadet etmek gerek, bu işin zikrini yapmak gerek, bu işin tekrarını. Bu da tabi gönüllülerin işi bu, daha ziyade yani bir şarkı ezberle hadi kap git, şarkı meşhur olsun, koş ekstraya git gel, Şükriye zaten 'ben şöhret olmak için değil, ben gönüllü değildim arkadan ittiler' diyor yani, şöhret meraklısı manasında değil tabi. Öyle olunca da zevkli oluyor, o fikirde, o zikirde olunca tadı başkadır, o haz herkese tattırılmaz, bize tattırılıyor, biz de yansıtmaya çalışıyoruz."diye konuştu.

Sonsuz Şükran Köyü'ne yerleştikten sonra iki yıldır müzik çalışmalarını burada sürdürdüğüne değinen Erbaşı, köy yaşantısının güzel olduğunu ifade etti.