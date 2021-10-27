Türk-İş'e göre 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 10 bin 76 lira oldu - Son Dakika

Türk-İş'in araştırmasında, ekimde 4 kişilik ailenin açlık sınırı 3 bin 93, yoksulluk sınırı 10 bin 76 lira olarak belirlendi.

Türk-İş'in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın Ekim 2021 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, bu ay 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 3 bin 93 lira oldu.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 10 bin 76 lira olarak belirlendi.

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" de aylık 3 bin 772 lira olarak hesaplandı.

Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 1,45 arttı.

Yılın 10 ayında fiyatlardaki artış yüzde 19,43'ü buldu. Gıda enflasyonunda son 12 ay itibarıyla artış oranı yüzde 24,61 oldu.

Ayçiçeği yağının fiyatı arttı

Ekimin geride kalan günleri itibarıyla süt, yoğurt, peynir grubunda fiyatlarda önemli değişiklik görülmedi. Kıyma ve tavuk fiyatında artış tespit edildi. Sakatat (ciğer, böbrek, yürek) ürünleri fiyatı, kuzu ciğeri hariç değişmedi. Yumurta fiyatı aynı kaldı. Bakliyat ürünleri fiyatlarında artış devam etti.

Yaş sebze-meyve fiyatları, mevsim geçişi nedeniyle bazı ürünlerde arttı, bazılarında azaldı. Ortalama meyve-sebze kilogram fiyatı 8,78 lira oldu.

Un fiyatında artış görüldü ancak ekmek fiyatı geride kalan günler itibarıyla değişmedi. Fiyatlar pirinç ve irmikte arttı, makarna ve bulgurda aynı kaldı.

Tereyağı, margarin ve zeytinyağı fiyatı ekimde aynı kaldı ancak ayçiçeği yağı zamlandı. Siyah ve yeşil zeytin fiyatındaki artış devam etti.

Fiyatlar tuz, salça ve balda arttı, şeker, pekmez, reçelde aynı kaldı. Çay fiyatı değişmedi, ıhlamurun fiyatı arttı.