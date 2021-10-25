Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür Açıklaması - Son Dakika

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, ülkenin yargı bağımsızlığına ve içişlerine müdahale girişimlerine karşı gösterdiği kararlı duruştan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Türk-İş'in yazılı açıklamasına göre, Atalay, Selüloz-İş Sendikası'nın Kocaeli'nde yapılan genel kuruluna katıldı.

Atalay, buradaki konuşmasında, büyükelçilerin Osman Kavala açıklamasına tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"Büyükelçilerin yaptığı, ülkemizin egemenliğine ve yargısına müdahaledir. Bu, kesinlikle kabul edilebilir bir şey değildir. Herkes amasız ve fakatsız bu müdahaleye karşı tepki göstermelidir. Sayın Cumhurbaşkanımıza, ülkemizin yargı bağımsızlığına ve içişlerine müdahale girişimlerine karşı gösterdiği kararlı duruştan dolayı Türk-İş olarak teşekkür ediyoruz."