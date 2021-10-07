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Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan "İnsan Onuruna Yakışır İş Günü" açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan "İnsan Onuruna Yakışır İş Günü" açıklaması Açıklaması

07.10.2021 16:09
Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, sayısallaşma, dijitalleşme sürecinin yeni istihdam alanları sağlamak amacıyla kullanılması halinde emek piyasasının salgından çıkışı açısından önemli fırsatları beraberinde getirebileceğini belirtti.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, sayısallaşma, dijitalleşme sürecinin yeni istihdam alanları sağlamak amacıyla kullanılması halinde emek piyasasının salgından çıkışı açısından önemli fırsatları beraberinde getirebileceğini belirtti.

Atalay, "7 Ekim İnsan Onuruna Yakışır İş Günü" dolayısıyla açıklama yaptı.

Kovid-19 salgını nedeniyle son 2 yılda milyonlarca insanın işini kaybettiğini aktaran Atalay, işini kaybetmeyecek kadar şanslı olanların ise ciddi şekilde gelir kaybına uğradığını vurguladı.

Tüm ücretli çalışanlar açısından dünyanın her köşesinin artık daha zorlu çalışma şartlarına sahip duruma dönüştüğünü belirten Atalay, salgının, emek piyasası açısından henüz başlangıç aşamasında olan yeniliklerin hızlı şekilde uygulamaya konulmasında da etkili olduğunu kaydetti.

Atalay, sayısal ve dijital teknolojilerin hızla çalışma yaşamının bir parçası haline geldiğini, önceden istisnai olarak görülen çalışma biçimlerinin belirli iş kollarında esas çalışma biçimi olarak uygulanır olduğunu belirtti.

İstihdam alanında yaşanan gelişmeler

Atalay, "7 Ekim İnsan Onuruna Yakışır İş Günü" kapsamındaki taleplerin ne derece önemli olduğunun bugün daha açık bir şekilde anlaşıldığına işaret etti.

Atalay, istihdam alanında yaşanan gelişmeleri şöyle sıraladı:

"Bugün çalışma yaşamı küresel düzeyde son derece güvencesizleştirilmiş ve kuralsızlaştırılmıştır. 14 yıl önce istisnai olan evden çalışma, uzaktan çalışma, çağrı üzerine çalışma biçimleri bazı sektörlerde artık esas halini almıştır. İşçi hak ve özgürlükleri ile sendikal örgütlenmenin geleceği belirsizdir. İstihdamın orta ve uzun vadede toparlanabilmesi için güçlü kamucu müdahalelere gereksinim duyulduğu açık biçimde kendini göstermektedir. Gelirde ve yaşam koşullarında zaten var olan eşitsizlik ve adaletsizlik, aşıya erişimde de kendini göstermiştir. Bu durum dünya çapında hem salgından çıkışı hem de salgın sonrası emek piyasasının toparlanmasını geciktirecek en önemli neden haline gelmiştir. Sayısallaşma ve dijitalleşme süreci, yeni istihdam alanları sağlamak amacıyla kullanılırsa emek piyasasının salgından çıkışı açısından önemli fırsatları beraberinde getirebilir."

ITUC'un talepleri

Atalay, Uluslararası İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (ITUC) bu günün tek bir amacı hedeflemesi gerektiğini ve bunun "adil işler" olduğunu belirttiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

"ITUC bozulan istihdam şartlarının insan onuruna yakışır biçimde yeniden düzenlenmesi için tüm hükümetlerin sendikalarla istişare içinde iş planları geliştirmesi gerektiğini ifade etmektedir. 2030 yılına kadar 575 milyon yeni iş sağlanması ve kayıt dışı işlerin en az yarısının kayıt altına alınması için bir plan oluşturulmasını dünya liderlerinden talep etmektedir."

İstihdam, Türk İş, işçi, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan 'İnsan Onuruna Yakışır İş Günü' açıklaması Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan "İnsan Onuruna Yakışır İş Günü" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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