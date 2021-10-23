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TÜRK KIZILAY, 29'UNCU AŞEVİNİ MUŞ'TA AÇTI - Son Dakika

TÜRK KIZILAY, 29'UNCU AŞEVİNİ MUŞ'TA AÇTI

23.10.2021 15:33

TÜRK Kızılay, 29'uncu aşevini Muş'ta hizmete açtı.

TÜRK Kızılay, 29'uncu aşevini Muş'ta hizmete açtı. Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın katıldığı törende, 5 bin kişi kapasiteli aşevinde pişirilen yemekler, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.

Kent merkezinde 4 bin metrekarelik arazi üzerine kurulan ve 880 metrekare kapalı alanı olan Türk Kızılay Gıyasettin Bingöl Aşevi'nin açılış törenine Muş Valisi İlker Gündüzöz, Belediye Başkan Vekili Aydın Özarslan, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Koç ve iş insanı Gıyasettin Bingöl ile davetliler katıldı. Törende konuşan Bingöl, Kızılay'ı önemsediğini vurgulayarak, aşevinin kurulmasında desteğinin olmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kızılay Başkanı Kınık ise Muş'ta hayata geçirilen aşevinin hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenlere teşekkür etti. Kınık ile beraberindeki heyet, engelli kız çocuğuna da tekerlekli araç hediye etti. Dualar eşliğinde açılışı yapılan ve ihtiyaç sahipleri için günlük 5 bin kişi kapasiteli sıcak yemeğin çıkarılacağı aşevi, heyet tarafından gezildi. Ocak başına geçen Kerem Kınık, pişirilen yemekleri sefer taslarına doldurarak, ihtiyaç sahiplerine dağıttı.

TÜRK KIZILAY, 29'UNCU AŞEVİNİ MUŞ'TA AÇTI
TÜRK KIZILAY, 29'UNCU AŞEVİNİ MUŞ'TA AÇTI
TÜRK KIZILAY, 29'UNCU AŞEVİNİ MUŞ'TA AÇTI
TÜRK KIZILAY, 29'UNCU AŞEVİNİ MUŞ'TA AÇTI
TÜRK KIZILAY, 29'UNCU AŞEVİNİ MUŞ'TA AÇTI
TÜRK KIZILAY, 29'UNCU AŞEVİNİ MUŞ'TA AÇTI

Kızılay, Bingöl, Türk, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TÜRK KIZILAY, 29'UNCU AŞEVİNİ MUŞ'TA AÇTI - Son Dakika


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