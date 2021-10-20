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Türk Kızılay, 47'nci butik mağazasını Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde açtı - Son Dakika

Türk Kızılay, 47'nci butik mağazasını Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde açtı

20.10.2021 16:33
Türk Kızılay, 47'nci butik mağazasını Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde açtı

TÜRK Kızılay'ın, ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine ücretsiz kıyafet yardımı için hayata geçirdiği proje kapsamında 47'nci butik mağaza, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezi'nde açıldı.

TÜRK Kızılay'ın, ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine ücretsiz kıyafet yardımı için hayata geçirdiği proje kapsamında 47'nci butik mağaza, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğrenci Yaşam Merkezi'nde açıldı.

Türk Kızılay'ın butik mağazasının açılışına Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Kaya, Ağrı Belediye Başkan Yardımcısı Kasım Bulan, Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan ve Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı ile ilçe şube başkanları ve öğrenciler katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından konuşan Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan, Kızılay tarafından kurulan butik mağazalarının tam bir mağaza konseptinde tasarlandığını belirtti. 47'nci mağazanın Ağrı'da açıldığını belirten Tan, "Bu mağazadaki ürünlerimizin hepsi Kızılay'ın bağışçıları tarafından Türkiye'nin en büyük, en tanınmış markalarından alınan bağışlardır. Bu mağazalarımızı herhangi bir AVM'deki bir konsept mağaza havasında tasarladık. İçerisinde giyinme kabinleri, raf ve stantlarımız var. Gelen öğrenciler normal bir mağazadan alışveriş yapar gibi ürünlerini seçiyor ve bu ürünlere bir ücret ödemeden sahip oluyor. Ayrıca halkımızın yaptığı bağışları, gerçek ihtiyaç sahiplerine, öğrencilere ulaşmasını sağlamayı amaçladık. Bütün öğrencilerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Ürünlerimiz çok kaliteli ürünlerdir. Bu öğrenci kardeşlerimizde okullarını bitirdikleri ve iş sahibi oldukları zaman da Kızılay'a bağışta bulunacaklardır. Yani aynı zamanda burada birer Kızılay gönüllüsü yetiştirmek maksadı ile de bu mağazaları kuruyoruz" diye konuştu.

Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı da her gün belli sayıda ihtiyaç sahibi öğrenciye SMS sitemi ile ulaşacaklarını kaydederek, "Burada biz öğrencilerimize, bağışçılarımız tarafından gönderilen bu kıyafetleri, bu ürünleri aslında hediye ediyoruz. Bizler burada üniversite yaşam merkezimizde hazırladığımız bu mağazada gelen öğrencilerimize hediye edeceğiz. Buradaki ihtiyaç sahibi öğrencilerimize günlük SMS sistemimiz aracılığı ile belli bir sayıda arkadaşlarımıza mesaj atacağız. Arkadaşlarımız da gelip burada ihtiyaçları olan ürünleri gönül rahatlığı ile gelip alabilecekler. Bu arkadaşlarımızın ilerleyen zamanlarda da birer Kızılay gönüllüsü olacağına eminiz" dedi.

İçerisinde çeşitli markalara ait 3 bin parça giyim malzemesi ve ayakkabı bulunan butik mağaza, öğrencilere hizmet verecek.


Türk Kızılay, 47'nci butik mağazasını Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde açtı
Türk Kızılay, 47'nci butik mağazasını Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde açtı
Türk Kızılay, 47'nci butik mağazasını Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde açtı
Türk Kızılay, 47'nci butik mağazasını Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde açtı
Türk Kızılay, 47'nci butik mağazasını Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde açtı
Türk Kızılay, 47'nci butik mağazasını Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde açtı
Türk Kızılay, 47'nci butik mağazasını Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde açtı
Türk Kızılay, 47'nci butik mağazasını Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde açtı
Türk Kızılay, 47'nci butik mağazasını Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde açtı

Üniversite, Kızılay, Türk, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türk Kızılay, 47'nci butik mağazasını Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde açtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Kızılay, 47'nci butik mağazasını Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde açtı - Son Dakika
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