Türk Kızılay Bolu'ya aşevi kuracak - Son Dakika

Türk Kızılay Bolu Şubesi Başkanı Muhsin Kınacı, içinde konferans ve eğitim salonlarının da yer alacağı aşevinin temelinin gelecek günlerde atılacağını bildirdi.

Karaçayır Mahallesi'nde engelsiz kafede basın mensuplarıyla buluşan Kınacı, Türk Kızılay tarafından Bolu'ya yapılacak aşevi için arsanın kendilerine tahsis edildiğini söyledi.

Mimar ve mühendislerin Türk Kızılay Genel Merkezi'nde projeleri hazırladığını aktaran Kınacı, "4 katlı şekilde konferans ve eğitim salonlarının yer alacağı bir tesis olacak. Önümüzdeki günlerde temelini atacağız." dedi.

Kınacı, Bolu'da yaşanabilecek olası afette 90 bin kişiye sıcak yemek verme kapasitesine sahip olduklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Bolu Şubesi'nin Türkiye'de ilk 10'a girmesinden dolayı Müge Anlı ve arkadaşları tarafından yaptırılan mobil aşevlerinden bir tanesi buraya verildi. Mobil aşevleri, günlük 1500 kişiye yemek dağıtımı yapabilecek kapasiteye sahip. Mobil aşevleri kısa süre içerisinde felaket bölgesine ulaştırılabiliyor. Bunun dışında İl Milli Eğitim ve İl Sağlık Müdürlükleriyle yapmış olduğumuz sözleşmeyle bir felaket anında mutfaklarını kullanma izinleri ve Yeniçağa Aşçılar Derneğiyle yapmış olduğumuz sözleşmeyle bir felaketten kısa süre sonra bölgedeki aşevlerini kullanma yetkimiz var. Üçüncü günün sonunda bu kapasitemizi 90 bine çıkarma kabiliyetimiz mevcut."

Salgın sürecinde kan bağışlarının ciddi oranda düştüğüne dikkati çeken Kınacı, "Şu an kan bağışları yüzde 40'ın altına düştü. Günlük ortalama 45 kişinin kan verdiği Bolu'da bugün bu rakam 15'lere kadar düştü. Vatandaşlarımıza ve hasta yakınlarına yönlendirme yapılmazsa, günlük verilen kan bağışları çok yetersiz. Bütün vatandaşlarımızı kan bağışı yapmaya davet ediyorum çünkü hastalıklar devam ediyor." diye konuştu.

Kınacı, toplantı sonunda Kastamonu Bozkurt ve Sinop Ayancık'ta sel felaketlerinde afetzedelerin yardımına koşan personeline AFAD tarafından gönderilen teşekkür belgelerini takdim etti.