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TÜRK KIZILAY'DAN MUŞ'A 5 BİN KİŞİ KAPASİTELİ AŞEVİ - Son Dakika

TÜRK KIZILAY'DAN MUŞ'A 5 BİN KİŞİ KAPASİTELİ AŞEVİ

21.10.2021 09:47

MUŞ'ta, günlük 5 bin kişi kapasiteli Türk Kızılay Gıyasettin Bingöl Aşevi'nde resmi açılış öncesi ilk yemekler pişirildi.

MUŞ'ta, günlük 5 bin kişi kapasiteli Türk Kızılay Gıyasettin Bingöl Aşevi'nde resmi açılış öncesi ilk yemekler pişirildi.

Türk Kızılay'ın bölgedeki yatırımlarından biri, Muş'ta hayata geçiyor. 4 bin metrekarelik arazi üzerine kurulan ve 880 metrekare kapalı alanı olan Türk Kızılay Gıyasettin Bingöl Aşevi, cumartesi günü gerçekleştirilen tören ile hizmete açılacak. Modern ve hijyenik ortama sahip aşevinde, ihtiyaç sahipleri için günlük 5 bin kişi kapasiteli sıcak yemek çıkarılacak. Ayrıca bölgede yaşanabilecek deprem ve benzeri afet durumlarında da hizmet verecek aşevinde, resmi açılış öncesi ilk yemekler pişirildi.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ile birlikte açılış öncesi aşevini ziyaret eden Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Koç, ihtiyaç sahiplerine hizmet verecek aşevinin hayırlı olmasını diledi. Cumartesi günü aşevinin açılışını yapacaklarını belirten Koç, 'Bir deneme yemeği yaptık. 5 bin kapasiteli aşevimiz, inşallah her gün düzenli bir şekilde hizmet verecek. İhtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırmış olacağız. Bunu sadece aşevi olarak görmememiz lazım. Muş bir deprem şehri, bölgesel afet riskleri ve sıkıntıları çok fazladır. İhtiyaç duyulduğunda 5 bin kapasiteyi artırma ve düşürme şansına sahibiz diye konuştu.

Kentteki ihtiyaç sahiplerinin çoğunun aşevine yakın olduğunu belirten Koç, 'Aşevine yakın olan ihtiyaç sahipleri gelip kendi yemeklerini alacaklar. Uzak noktadaki ihtiyaç sahiplerine ise biz yemeklerini ulaştırmış olacağız. Bu işleri paydaş kurumlarımızla birlikte yürüteceğiz dedi.

Türk Kızılay tarafından Muş'ta aşevinin kurulmasının sevincini yaşadıklarını kaydeden Başkan Asya ise aşevinin kuruluşunda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Aşevinin cumartesi günü gerçekleştirilecek açılış törenine; Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ve iş insanı Gıyasettin Bingöl ile çok sayıda davetlinin katılması bekleniyor.

TÜRK KIZILAY'DAN MUŞ'A 5 BİN KİŞİ KAPASİTELİ AŞEVİ
TÜRK KIZILAY'DAN MUŞ'A 5 BİN KİŞİ KAPASİTELİ AŞEVİ
TÜRK KIZILAY'DAN MUŞ'A 5 BİN KİŞİ KAPASİTELİ AŞEVİ
TÜRK KIZILAY'DAN MUŞ'A 5 BİN KİŞİ KAPASİTELİ AŞEVİ
TÜRK KIZILAY'DAN MUŞ'A 5 BİN KİŞİ KAPASİTELİ AŞEVİ
TÜRK KIZILAY'DAN MUŞ'A 5 BİN KİŞİ KAPASİTELİ AŞEVİ
TÜRK KIZILAY'DAN MUŞ'A 5 BİN KİŞİ KAPASİTELİ AŞEVİ

Kızılay, Bingöl, Türk, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TÜRK KIZILAY'DAN MUŞ'A 5 BİN KİŞİ KAPASİTELİ AŞEVİ - Son Dakika


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