Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık, Çorum'da Kızılay gönüllüleriyle bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Amerika Afganistan'dan uçaklarıyla kaçarken, Afganistan'ın kendi vatandaşları Amerikan uçaklarına tutunup o dramatik görüntüleri sergilerken, ülkesinden kaçmaya çalışırken, Kızılaycılarımız Kabil'de, Kunduz'da yoksul insanlara gıda dağıtıyordu." dedi.

Türk Kızılayın Çorum'daki yönetici ve gönüllüleriyle kentte bir otelde bir araya gelen Kınık, Kızılayın 153 yıldır kesintisiz hizmet veren uluslararası vasıflı bir cemiyet olduğunu söyledi.

Kızılay olarak sorumluluklarının farkında olduklarını belirten Kınık, "Türk Kızılayımız bugün dünyada faaliyet alanları, etkinlik, yenilikçilik ve kullandığı bütçenin büyüklüğü itibarıyla dünyanın ilk 3 ulusal cemiyetinden biridir. Bu, gerçekten hem milletimizin hamiyetperverliğini gösteriyor hem de Kızılaycılarımızın fedakarlığını ortaya koyuyor." diye konuştu.

Kınık, şöyle devam etti:

"Dünyada afetlere çok hızlı ve çevik şekilde tepki verebilen, el uzatabilen bir ulusal cemiyet olarak, insanlığın ızdırabının arttığı, her gün savaş nedeniyle 25 bin insanın evini ölüm korkusuyla terk ettiği ve mülteci olduğu bu dünyada, ekonomik sebeplerle yaklaşık 250 milyon insanın ülkesini terk edip, başka bir ülkede yaşamaya mahkum olduğu bu dünyada, durdurulamayan aktif 40 savaşın olduğu, her gece başını yastığa aç koyan yaklaşık 900 milyon insanın yaşadığı, temiz içme suyuna erişimi olmadığı için yağmur suyu içen yaklaşık 1 milyar insanın yaşadığı, doğumundan ölümüne kadar hiç okul yüzü görmeyen yaklaşık 200 milyon çocuğun yaşadığı, doğduktan sonra ilk 5 yılda açlıktan hayatını kaybeden 3,5 milyon bebeğin, önlenebilir hastalıklar nedeniyle hayatını kaybeden 5 milyon bebeğin yaşadığı, açlığa bağlı nedenlerle 18 milyon insanın hayatını kaybettiği, günlük 1,5 doların altında gelirle yaşamak zorunda kalan yaklaşık 2 milyar insanın yaşadığı, 4 milyar ton gıdanın üretildiği ama 1,3 milyar ton gıdanın kullanılmadan çöpe atıldığı, insanların açlıktan öldüğü bu dünyada sorumluluklarımızın farkındayız."

Halkın Kızılaya güveninin her geçen gün arttığına dikkati çeken Kınık, "Çünkü milletimiz kendisine giydirilen o deli gömleğini yırttı, gönül coğrafyalarıyla buluşmayı arzu ediyor, dünyaya kendi tezlerini, tekliflerini anlatmak istiyor. Bugün gelinen noktada Kızılayımız 18 ülkede kendi personeliyle operasyon yürüten bir ulusal cemiyettir. Amerika Afganistan'dan uçaklarıyla kaçarken, Afganistan'ın kendi vatandaşları Amerikan uçaklarına tutunup o dramatik görüntüleri sergilerken, ülkesinden kaçmaya çalışırken, Kızılaycılarımız Kabil'de, Kunduz'da yoksul insanlara gıda dağıtıyordu. Kendi ülkesinin kendi vatandaşına bomba yağdırdığı Suriye'de 3 bin profesyonel Kızılaycımız insanlara destek olmaya çalışıyor. Türkiye'de 70 farklı vatandaşlıktan Türkiye'yi namusunu koruyabileceği bir sığınak olarak görmüş 5 milyon insana burada kucak açarken bir o kadarı da Suriye'de insanlık adına, insanlık onurunu muhafaza etmek adına destek olmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kızılayın 2020'de 37 milyon insanın yaşamına dokunduğunu aktaran Kınık, şöyle devam etti:

"Bunun yaklaşık 8,5 milyonu yurt dışında, kalanı ülkemizde. Kan hizmetleri, afet hizmetleri ve sosyal hizmetler ve eğitimler noktasında dokunduğumuz insan sayısı bu. Bugün yaklaşık yılda 2 milyon farklı bağışçı Kızılaya ortalama 6 milyon kere yardım ediyor. Dolayısıyla bağışçılarımızın güvenini kazanmış bir kurum söz konusu. Açık, şeffaf, hesap verebilir, toplum ihtiyacını ihtiyacı olduğu anda görmeyi adet edinen bir cemiyetiz."

Kızılayın bir devlet kuruluşu değil gönüllülük hareketi olduğunun altını çizen Kınık, dolayısıyla kamudan herhangi bir bütçe almadan, kendi bütçesini bağışçılardan ve fonlardan temin ettiklerini, 11 bin profesyonel ve 300 bin gönüllüyle çalışmalarını yürüttüklerini anlattı.

Elazığ ve İzmir'deki depremde, Antalya, Muğla, Burdur'daki orman yangınları ile Arhavi ve Bozkurt'taki sel felaketlerinde on binlerce gönüllünün sahada seferber olduğunu vurgulayan Kınık, bundan sonraki çalışmaların da stratejik plan dahilinde şekilleneceğini kaydetti.

Kınık, Çorum Kızılay teşkilatının da dünyanın her yerindeki ihtiyaç sahiplerinin yanında olmasının kendileri için iftihar kaynağı olduğunu sözlerine ekledi.