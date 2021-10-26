Türk Kızılay ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Türk Kızılay ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği arasında afetten etkilenen hayvanların sağlığı, gıda sağlığı gibi durumlar için iş birliği protokolü imzalandı.

Türk Kızılay Genel Merkezi'ndeki imza törenine, Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu katıldı.

Protokole göre, Türk Kızılay tarafından yurt içi ve dışında yürütülen kurban kesim ve dağıtımı, aşevi hizmetleri ile afet dönemlerinde gerekli olan, afetten etkilenen hayvanların sağlığı, gıda sağlığı gibi durumlarda yardım faaliyetleri kapsamında, veteriner hekimler ile veterinerlik fakültesi öğrencilerinden gönüllü destek sağlanacak.

Ayrıca veteriner halk sağlığı, hayvan sağlığı, çevre sağlığı, hayvan refahı, gıda güvenliği ve güvenirliği amacıyla görevlendirilecek veteriner hekimler, faaliyet sırasında Türk Kızılay yapısının bir parçası olacak.

Törende konuşan Altan, son iki yıldır yaşanan yangın ve sellerden etkilenen hayvanlara yardım etmek için sahada 22 veterinerin Türk Kızılay için çalıştığını ve 93 veteriner hekimin de gönüllü olduğunu söyleyerek bu konuda bir ihtiyacı fark ettiklerini belirtti.

Gönüllü veterinerlerin dışarıdan bakıldığında kolay gözüken ama zor bir iş yaptıklarını dile getiren Altan, veterinerlerin desteğini Türk Kızılayın kurban ve adak faaliyetlerinde de beklediklerini ve bunu protokole döktüklerini kaydetti.

Ali Eroğlu ise gönüllü veterinerlerin, afet bölgelerindeki çalışmalarını yakından gördüğünü belirterek, bu çalışmaların daha büyük bir planlama dahilinde olması gerektiğini vurguladı.

Türk Kızılay ile yapılan protokolün önemli bir gelişme olduğunu ifade eden Eroğlu, "Türk Kızılay bizim yüz akımız. İftihar ettiğimiz bir kurumumuz. Hem ülkemizde hem de tüm insanlara hizmet eden ki, yine bizim inançlarımıza göre en büyük en iyi hizmet insana olan hizmettir. Bu anlayışta Türk Kızılay'ımız gerçekten takdire şayan bir şekilde yıllardan beri çalışmalarını yürütüyor. Bunun için Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak, böyle bir iş birliğinde yer almaktan son derece mutlu olduğumuzu beyan etmek istiyorum." diye konuştu.