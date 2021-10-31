TÜRK KIZILAY İZMİR ŞUBESİ'NDEN "KIZILAY HAFTASI' YÜRÜYÜŞÜ - Son Dakika

Zirve'ye Erdoğan ve Macron'un sohbeti damga vurdu! İşte bir fotoğrafın anlattıkları

Neden günlerdir Bodrum'da olduğu anlaşıldı! Bill Gates tatil değil dev yatırım peşindeymiş

Bakan Koca korona tablosunu açıklayıp hayat kurtaran kritik bir çağrı yaptı

Bu sözler yeni tartışmanın fitilini ateşler! Arınç'tan Bakan Soylu'ya çok sert eleştiri

TÜRK Kızılay İzmir Şubesi üyeleri, Kızılay Haftası kapsamında yürüyüş gerçekleştirdi.

Türk Kızılay İzmir Şubesi, 29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası'nı bir dizi etkinlikle kutluyor. Hafta kapsamında, Kızılay gönüllülerin katılımıyla yürüyüş düzenlendi. Türk Kızılay İzmir Şubesi önünde toplanan aralarında çocuklarında bulunduğu 25 kişilik grup, Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü. Burada şehitler için saygı duruşunda bulunan grup İstiklal Marşı'nı okudu. Ardından tekrar harekete geçen grup, Alsancak Limanı önü kadar yürüşünü tamamladı.