Türk Kızılay Sivas Şubesi, 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş günü nedeniyle etkinlik düzenledi

Yürüyüşün yanı sıra, etkinliğe katılan vatandaşların boy, kilo, şeker ve tansiyon ölçümü yapıldı, vücut kitle endeksi hesaplayarak bulaşıcı olmayan hastalıklar konusunda risk değerlendirmesi ile farkındalık oluşturuldu.

Türk Kızılay Sivas Şubesi'nin, 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş günü nedeniyle düzenlediği etkinlik büyük ilgi gördü. Etkinliğe, Türk Kızılay Şube Başkanı Mustafa Sarılar, Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk, Belediye Başkan Vekili Turan Topgül, Yeşilay Şube Başkanı Mevlüt Dede ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program hakkında yapılan açıklamada, "Tüm Dünya Ülkelerinde ve Ülkemizde, toplumda hareketsiz ve sağlıksız yaşam sorunu hızla artmaya devam etmektedir. Pandeminin de etkisiyle obezite ve kronik hastalıklardaki artış hız kazanmıştır. Bu artış bize obezite ve kronik hastalıkların gelecek yaşamımızın diğer büyük bir sağlık sorunu olabileceği riskini göstermektedir. Bu amaçla 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Gününde fiziksel aktivite ve sağlıklı beslenmenin önemini vurgulamak, sağlıklı yaşam ve yaşlanmaya dikkat çekmek amacıyla, Türk Kızılay olarak Türkiye'nin 20 ilindeki Şubelerimizle yürüyüş etkinliği yapmaktayız. Türk Kızılay Sivas Şube olarak etkinliğimize katılan vatandaşlarımızın boy, kilo, şeker ve tansiyon ölçümü yapıp, vücut kitle endeksi hesaplayarak Bulaşıcı olmayan hastalıklar konusunda risk değerlendirmesi ile farkındalık oluşturmaya çalıştık. Bununla beraber daha fazla fiziksel aktiviteye teşvik etmek amacıyla katılımcılara adımsayar hediye edip elma ve su ikramlarında bulunduk" denildi. Yüksel Menekşe

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