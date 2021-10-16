Türk Kızılaydan Kırgızistan'da ailelerinden ayrı çocuklara kurs desteği - Son Dakika

Türk Kızılay, Kırgızistan Kızılayı ve For Children Smile Uluslararası Çocuk Derneği iş birliğinde, Kırgızistan'da ailelerinden ayrı düşen çocuklara eğitim kursu desteği veriyor.

Türk Kızılaydan yapılan yazılı açıklamada, Issık-Göl bölgesinde yaşayan ancak çeşitli nedenlerle ailelerinden ayrı olan ve okul hayatına devam edemeyen ilk ve ortaokul öğrencilerine eğitim hayatına entegre olabilmeleri için kurs verilmeye başlandığı belirtildi.

Eğitim kursunu tamamlayacak öğrencilerin, devlet okullarına devam etmelerini sağlamak için Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanlığına bildirileceği kaydedildi.

Eğitim kursunun Kırgız öğretmenlerle Kırgızistan Kızılayının Karakol Şubesi'nde devam ettiği bildirildi.