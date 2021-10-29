Üye Girişi
KIRKLARELİ - Türk Kızılay'ın genç neferleri gönülleri fethediyor - Son Dakika

KIRKLARELİ - Türk Kızılay'ın genç neferleri gönülleri fethediyor

29.10.2021 11:00

Kırklareli'nde Türk Kızılayın genç gönüllüleri, katıldıkları kan bağışı kampanyalarının yanı sıra yardım faaliyetlerine de destek vererek gönüllere dokunuyor.

Kırklareli'nde Türk Kızılayın genç gönüllüleri, katıldıkları kan bağışı kampanyalarının yanı sıra yardım faaliyetlerine de destek vererek gönüllere dokunuyor.

Çoğunluğu üniversite öğrencisi Genç Kızılay gönüllüleri, bir yandan eğitimlerini sürdürürken diğer yandan da yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Genç gönüllüler zaman mefhumu gözetmeden, kimi zaman araçla, kimi zaman da yaya olarak yardım kolilerini ihtiyaç sahiplerine götürmek için zamanla yarışıyor.

"Veren ile alan eli" buluşturmanın mutluluğunu yaşayan gönüllüler, Kovid-19 sürecinde azalan kan stoklarını arttırmak için kentin farklı noktaları ile Kırklareli Üniversitesi kampüsünde açtıkları stantlarda kan bağışının önemini anlatıyor.

Okullarda Türk Kızılayı tanıtmak için faaliyetler yapan gönüllüler, kimi zaman da tatillerini Türkiye'de geçirdikten sonra Dereköy Sınır Kapısı'nda, çalıştıkları ülkelere dönmek için bekleyen gurbetçilere su, çay, kahve ve kek gibi ikramlarda bulunarak takdir topluyor.

Genç Kızılay İl Başkanı Muhammed Çağrı Yıldırım, AA muhabirine, Türk Kızılayın tamamen gönüllülük esasına dayalı çalıştığını söyledi.

Kendisinin de Kızılay ile üniversite döneminde tanıştığını ifade eden Yıldırım, "İnsanlara yardımcı olmak, onlar için bir şeyler yapabilmek, hayır dualarını almak çok güzel." dedi.

Yaklaşık 700 genç gönüllü üyelerinin olduğunu belirten Yıldırım, bir kişiye yardım ettiklerinde anlatılamaz maneviyat duygusu yaşadıklarını dile getirdi.

"Bu hissiyatı yaşamanız, tatmanız lazım"

Boş vakitlerinde yardım faaliyetlerine katıldıklarını anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Kolileri sırtlanıp ihtiyaç sahibi bir aileye götürmek ya da kıyafetleri alıp bir çocuğun gönlüne dokunmak için çalışıyoruz. Çok güzel bir duygu. Bazen bir köye gidip yaşlı teyzeye yardım ettikten sonra, bize 'annecim' diye seslendiğini duymaktan daha güzel bir duygu herhalde olamaz. Bu hissiyatı yaşamanız, tatmanız lazım. Bunun verdiği hazzı içtenlikle söylüyorum çoğu şeyden alamıyorsunuz. Tamamen gönüllüsünüz ve oradan beklentiniz yok. Yüzlerce, binlerce ihtiyaç sahibi insan var, onlar hep bizi bekliyor."

Kan stoklarının azaldığı bu dönemde çalışmalara biraz daha ağırlık verdiklerini aktaran Yıldırım, "Herkesi üç kişiye umut olmaya davet ediyoruz. Bizim verdiğimiz bir ünite kan, üç kişiye can oluyor ve doğaya bizim adımıza fidan dikiliyor." ifadelerini kullandı.

"Kızılay hayata bakış açımı değiştirdi"

Tuğçe Teber ise arkadaşının vesilesiyle gönüllüsü olduğu Kızılay'ın hayatına birçok şey kattığını vurguladı.

Daha önce birçok insan gibi Türk Kızılayı sadece kan bağışı kampanyaları düzenleyen bir kurum sandığına işaret eden Teber, şunları kaydetti:

"Etkinliklere katıldıkça, insanların hayatlarına dokunduklarını fark ettikçe böyle olmadığının farkına vardım. Ben de bu ekibin parçası olmak istedim. Dışarıdan sadece kan almak, kan vermek gibi görünse de işin boyutu çok farklı, çok ciddi işler gerçekleştiriliyor. Bundan keyif alıyorum. Kızılay hayata bakış açımı değiştirdi. Birçok insanın hayatına da dokunmuş oluyoruz."

Genç Kızılay Üniversite Başkanı Emine Ergüler de yardım kolisi dağıtımına ilk çıktığında inanılmaz deneyimler yaşadığını belirterek, "Mutlu oluyorsun, değerli hissediyorsun. O insanların sana gelişi, duydukları güven, inanılmaz duygular bunlar, anlatamam. Herkesin yaşamasını isterim." diye konuştu.

KIRKLARELİ - Türk Kızılay'ın genç neferleri gönülleri fethediyor
KIRKLARELİ - Türk Kızılay'ın genç neferleri gönülleri fethediyor
KIRKLARELİ - Türk Kızılay'ın genç neferleri gönülleri fethediyor
KIRKLARELİ - Türk Kızılay'ın genç neferleri gönülleri fethediyor
KIRKLARELİ - Türk Kızılay'ın genç neferleri gönülleri fethediyor
KIRKLARELİ - Türk Kızılay'ın genç neferleri gönülleri fethediyor
KIRKLARELİ - Türk Kızılay'ın genç neferleri gönülleri fethediyor
KIRKLARELİ - Türk Kızılay'ın genç neferleri gönülleri fethediyor
KIRKLARELİ - Türk Kızılay'ın genç neferleri gönülleri fethediyor

Kırklareli, Kan Bağışı, Kızılay, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - Türk Kızılay'ın genç neferleri gönülleri fethediyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

ABD alarmda! Çin'in füze testi üst düzey komutanları endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor 11:44 ABD alarmda! Çin'in füze testi üst düzey komutanları endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir defterine 11:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir defterine "Ekonomi" vurgulu not Genç kızların sosyal medya tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü! O anlar cep telefonu kamerasında 10:50 Genç kızların sosyal medya tartışması tekme tokat kavgaya dönüştü! O anlar cep telefonu kamerasında
Camdaki Kız 18. bölüm ön izlemesine damga vuran sahne! Mirastan men edilen Sedat, babasının düşmanıyla işbirliği yapıyor 10:05 Camdaki Kız 18. bölüm ön izlemesine damga vuran sahne! Mirastan men edilen Sedat, babasının düşmanıyla işbirliği yapıyor Bu kadarı pes dedirtti! Radara yakalanmamak için kamyon plakasına düzenek kurdular 09:50 Bu kadarı pes dedirtti! Radara yakalanmamak için kamyon plakasına düzenek kurdular Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti 09:07 Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti
Türkiye, ABD'ye 3 seçenek sundu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak 08:49 Türkiye, ABD'ye 3 seçenek sundu, kabul edilmezse yeni rota Rusya olacak Yolsuzluktan tutuklanan milli eğitim müdürünün 1 kilo altınla kaçarken yakalandığı ortaya çıktı 23:59 Yolsuzluktan tutuklanan milli eğitim müdürünün 1 kilo altınla kaçarken yakalandığı ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
11:27 MSB, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel video paylaştı
11:25 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler
11:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anıtkabir defterine "Ekonomi" vurgulu not
11:10 Acun Ilıcalı, İngiltere'de gündeme oturdu: Türk TV kralı 30 milyon sterlin ödemeyi kabul etti
10:38 AK Parti cemevleriyle ilgili düzenlemeye gidiyor! Masada 3 öneri var
10:37 Kamyonet sürücüsü ile İETT şoförü tekme tokat kavga etti
10:30 81 ilde aynı duygu! Türkiye Cumhuriyeti 98'nci yaşını kutluyor
10:18 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son dakika gelişmeleri
10:04 Camdaki Kız 18. bölüm ön izlemesine damga vuran sahne! Mirastan men edilen Sedat, babasının düşmanıyla işbirliği yapıyor
10:03 Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Mansur Yavaş'tan açıklama: Başka bir hedefe odaklanmak gibi bir niyetim yok
Ahıra giren çiftçiler neye uğradığını şaşırdı! Çift başlı ve sakallı inek görenleri hayrete düşürüyor Ahıra giren çiftçiler neye uğradığını şaşırdı! Çift başlı ve sakallı inek görenleri hayrete düşürüyor         
11:46
Genç kadın Genç kadın "algıları yıkmalıyız" diyerek itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum         
11:28
Acun Ilıcalı, İngiltere'de gündeme oturdu: Türk TV kralı 30 milyon sterlin ödemeyi kabul etti Acun Ilıcalı, İngiltere'de gündeme oturdu: Türk TV kralı 30 milyon sterlin ödemeyi kabul etti         
11:10
AK Parti cemevleriyle ilgili düzenlemeye gidiyor! Masada 3 öneri var AK Parti cemevleriyle ilgili düzenlemeye gidiyor! Masada 3 öneri var         
10:38
Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Mansur Yavaş'tan açıklama: Başka bir hedefe odaklanmak gibi bir niyetim yok Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili Mansur Yavaş'tan açıklama: Başka bir hedefe odaklanmak gibi bir niyetim yok         
10:03
Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası         
09:36
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ise statüsü değişti Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ise statüsü değişti         
08:50
Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın         
08:48
"Eli ayağı düzgün olsun" diyerek iş ilanı veren İbrahim Tatlıses, arayanların talebini beğenmeyince hemen vazgeçti         
20:38
PSG'li Ander Herrera'nın kabus dolu gecesi! Hayat kadınının esiri oldu PSG'li Ander Herrera'nın kabus dolu gecesi! Hayat kadınının esiri oldu         
20:26
Akşener'in esnaf ziyaretinde arbede! Partililer faili meçhul sorusu soran kişinin üzerine yürüdü Akşener'in esnaf ziyaretinde arbede! Partililer faili meçhul sorusu soran kişinin üzerine yürüdü         
18:44
Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Ortaya atılan iddialara cevao geldi Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu? Ortaya atılan iddialara cevao geldi         
18:35
Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah Açılışta aceleci davranan çocuk kurdeleyi erken kesince Erdoğan'ın şaşkınlığı sözlerine yansıdı: Eyvah         
17:20
Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü Melisa'nın doğum gününü paylaştığı fotoğrafla kutlayan Acun'un düştüğü not, herkese aynı şeyi düşündürdü         
16:59
Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor Cankan'ın solisti Malik Ayhan 27 yıllık saçını kesti, hayranları gözlerine inanamıyor         
15:59
Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı Tarihi tapınağın merdivenlerinde cinsel ilişkiye girdiler! Yaptıkları savunma onları kurtaramadı         
15:12
5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor 5 bin yeni taksi plakası teklifinin kabul edilmediği UKOME'de Taksiciler Odası Başkanı tepki gösterdi: Kızım artık okula gidemiyor         
14:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2021 11:59:27. #1.13#
SON DAKİKA: KIRKLARELİ - Türk Kızılay'ın genç neferleri gönülleri fethediyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement