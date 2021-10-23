Türk Konseyi Medya Forumu'nda çalıştaylar düzenlendi - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde "Köklü Geçmiş, Güçlü Gelecek" temasıyla düzenlenen "Türk Konseyi Medya Forumu"nun ikinci gününde çeşitli çalıştaylar düzenlendi.

"Türk Dünyasının Geleceği: Türk Dünyasının Yeni Uluğ Bey'leri, Ali Şir Nevai'leri, Ahmed Yesevi'leri, Nizami-i Gencevi'leri" başlığı altında "bilim", "kültür sanat", "medya", "spor", "uluslararası ilişkiler" ve "yeni medya" konulu çalıştaylar yapıldı.

Çalıştaylarda, uluslararası ilişkiler masasına Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisi Direktörü Dr. Bora Bayraktar, bilim masasına T3 Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Alper Güzel, medya masasına TRT Avaz Dış İlişkiler ve Kurumsal İletişim Sorumlusu Gökçen Oğan, spor masasına Dünya Etnospor Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, yeni medya masasına NTV Dış İlişkiler ve Dış Haberler Koordinatörü Ahmet Yeşiltepe, kültür sanat masasına ise Yazar Halil İbrahim İzgi başkanlık etti.

Uluslararası ilişkiler masası bildirge yayımladı

Uluslararası İlişkiler masasınca çalıştay sonunda yayımlanan bildirgede, katılımcıların Türk dünyasının önemli sorunları olarak belirlediği konu başlıkları şöyle aktarıldı:

"Türk devletleri arasında ciddi bir iletişim ve bilgi eksikliği bulunmaktadır. Aynı zamanda coğrafi olarak da erişim güçlükleri bulunmaktadır. Bölgesel ve küresel güçler Türk devletleri ve Türk halkları arasındaki iş birliğinden rahatsızlık duymaktadır ve zorluklar çıkarmaktadır. Ekonomik iş birliği konusunda ciddi sorunlar bulunmaktadır. Savunma alanında yeterli iş birliği yoktur. Birleşik bir Türk diasporası olmaması meselelerin savunulması konusunda ciddi bir handikap olarak karşımıza çıkmaktadır. Avrupa'da Balkan ülkelerinde yaşayan Türklerin durumu, Almanya, Fransa gibi ülkelere göçmen olarak giden aileler ve onların çocuklarının daha etkin olmamaları sorunlardan biridir. Karabağ, KKTC gibi sorunlar ile Kuzey Kafkasya, Çin, Irak, İran gibi dünya devletlerinde azınlık olarak yaşayan Türklerin problemleri yeterince sahiplenilmemektedir. Türk dünyasındaki iklim, ekoloji, çevre ve su sorunlarına ağırlık verilmemektedir."

Bu sorunlarla ilgili olarak iletişim ve erişim sorunlarının çözülmesi, ortak bir hedef ve gelecek tesisi için önerilerin sunulduğu belirtilen bildirgede, "Türk devletleri arasında eğitim, medya, iletişim alanlarında çalışmaların genişletilmesini, ekonomi, savunma ve siyasi alanlarda etkileşim ve dayanışmanın artırılmasını önemli görüyoruz." denildi.

Çözüm önerileri ve tavsiyeler

Bildirgede çözüm önerileri şöyle sıralandı:

"Türk Keneşi web sayfasında ülkelerle ilgili daha fazla görsel ve enformatik içerik üretilmeli. Akademik makaleler yazılmalı. Dizi ve film içerikleri üretilmeli. Türkiye'nin yabancı dilde ve Türkçe yayın yaptığı TRT World, Arabi, TRT1, TRT2 gibi kanalları Türk devletlerinde sistemde olmalı. Erasmus benzeri bir öğrenci değişim bursu (Orhun) daha yaygın hale gelmeli, finansal olarak desteklenmeli. Türkiye ve Türk devletleri soft power konusuna odaklanarak birbirleriyle ilgili içeriklere erişim sağlamalı. Ortak bir araştırma fonu kurulmalı (Joind Research Fund) ve bunlar akademik çalışmalar için doktora düzeyinde öğrencilere saha araştırmaları için sunulmalı. Sivil toplum bu çalışmalara entegre edilmeli. İnsanların birbirini daha iyi tanıması için mevcut turizm projeleri geliştirilmeli. Ticareti kolaylaştırıcı adımlar atılmalı. Türk devletleri arasında Serbest Ticaret Bölgeleri geliştirilmeli. Lojistik, gümrük ve vize uygulamalarında ticareti kolaylaştıracak adımlar atılmalı. Türk İş Adamları Konseyi daha etkili ve görünür olmalı. Budapeşte'deki Business Forum'un faaliyetleri desteklenmeli. Türk (Turkic) Kalkınma Bankası kurulması değerlendirilmeli. Türk (Turkic) Yatırım Bankası kurulması değerlendirilmeli. Gümrük ve vizesiz seyahat konusunda çalışılmalı."

Türk dünyasına hitap edecek ortak alışveriş sitesi kurulması ve Teknofest benzeri çalışmaların Türk dünyasında yapılması tavsiye edilen bildirgede, şunlar kaydedildi:

"Çocukların savunma sanayi konusunda ilgilerini çekebileceği workshoplar düzenlenebilir. Uzun vadede ortak bir Kollektif Türk Devletleri Güvenlik Örgütü kurulması tartışılabilir. Türk Silahlı Kuvvetleri formatının diğer ülkelere örnek olarak sunulması. Askeri öğrencilerin ve öğretmenlerin değişimi yapılmalı. Milli Savunma Üniversitesinin askeri değişim programlarında aktif rol alması sağlanabilir. Türk devletlerinin başta Washington olmak üzere önemli başkentlerde ortak bir lobisinin kurulması, okul müfredatlarına Türk devletleri ve sorunları ile ilgili bilgilerin ortak bir çalışma sonrası konulması, Avrupa ve ABD'de Türklerin yerel siyasete girmesi, bununla ilgili olarak Avrupa'daki tecrübelerin diğer ülkelere ve ABD'ye aktarımı, lobi konusunda FETÖ ile ilgili farkındalık oluşturulması ve bunların olumsuz faaliyetlerine yanıt verilmesi, Karabağ, KKTC gibi konuların ulusal ve uluslararası medyada gündemde tutulması, iklim değişikliğinin Türk dünyasına etkileri ile ilgili akademik araştırmaların yapılması, bunların sonuçlarının yayımlanması sağlanabilir."