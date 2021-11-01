Türk kültürünün 3 edebi şahsiyeti sempozyumla anılacak - Son Dakika

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Türk Edebiyatı Vakfı, ' Yunus Emre, Ahi Evran ve Hacı Bektaş Veli'de Buluşma Sempozyumu' düzenleyecek.

Yunus Emre'nin 700'üncü, Ahi Evran'ın doğumunun 850'nci ve Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750'nci yıl dönümü nedeniyle Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 2021 yılını anma yılı ilan etti.

1 GÜN SÜRECEK 4 OTURUMDAN OLUŞACAK

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türk Edebiyatı Vakfı ile "Yunus Emre, Ahi Evran ve Hacı Bektaş Veli'de Buluşma" başlıklı bir gün sürecek dört oturumlu bir sempozyum düzenliyor.

Sempozyum 4 Kasım 2021 Tarihinde 09.30-17.00 saatleri arasında Microsoft Teams uygulaması üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.