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Türk Sanatının Avrupa'daki en görkemli Buluşması Londra'da gerçekleşiyor - Son Dakika

Türk Sanatının Avrupa'daki en görkemli Buluşması Londra'da gerçekleşiyor

22.10.2021 15:02
Türk Sanatının Avrupa'daki en görkemli Buluşması Londra'da gerçekleşiyor

27-31 Ekim tarihlerinde Londra'nın ünlü sanat merkezi Saatchi Galeri Türk modern sanatçıların Avrupalı sanatseverlerle buluşmasına sahne oluyor.

Türk modern sanatının en önemli temsilcilerini 27 - 31 Ekimde Saatchi Galeri - Londra sahnesine taşıyor

İngiltere ilk kez Türk Sanatının önde gelen isimlerinin katlımı ile gerçekleşecek TA London/ Turkish Art Week Türkiye, Azerbeycan, Kuzey Kıbrıs ve Avrupa'da yaşayan Türk sanatçıları Londra'da buluşturuyor.

26 Ekim 'de saat 18.00'de yapılacak vip açılış ile start alacak TA London, İngiltere'nin ilk online Türk Sanat galerisi ve sanat platformu olanRenko London organizasyonunda Türk Hava Yolları ve Doqu Home ana sponsorluğunda, Bahçesehir Üniversitesi, Hand BCapital, The Stay Hotels sponsorluğunda hayata geçiyor.

Türkiye, Azerbaycan, Kuzey Kıbrıs ve Avrupa'da yaşayan Türk asıllı, sanatın en önemli ressam, heykeltraş ve enstalasyon sanatçılarından oluşan 20 sanatçının 88 eseriTA London/ Turkish Art Week ile Avrupa'nın en önemli sanat merkezi olanLondra'da sergilenecek.

Türk Modern sanatını Avrupa'ya taşıma vizyonu ile tasarlanan TA London her yıl değişen ve gelişen bir içerikle Londra 'da gelenekleşecek bir organizasyon olmayı hedefliyor ve her yıl bir sanatçının organizasyonun "Featuring" baş sanatçı olması tasarlanıyor. TA London'ın ilk yılındaki "Featuring" baş sanatçısı resmin şairi Devrim Erbil.

1960'lardan günümüze özellikle İstanbul temalı çalışmaları ile Türkiye'de ve dünyada çağdaş sanatın efsane isimlerinden biri olan Devrim Erbil, TA London sergisine geniş bir koleksiyon ile katılıyor.

İstanbul serileri ile sanat dünyasına damgasını vuran Devrim Erbil TA London kapsamında ilk kez ürettiği "Londra Rüya Gibi "isimli yağlı boya tablosu ve bu eserin limitli sayıdaki serigraf baskılarının orjinal ve NFT versiyonları birlikte olarak dünyanın en önemli NFT platformlarındannıfty gateway işbirliğinde dijital açık artırmaya sunulacak, Resmin şairi 60 yıllık modern sanatçı olarak ilk kez NFT dünyasına adım atacak,

Azerbaycan'ın renklerin efendisi olarak tanınan ünlü ressam Sakit Mammadov ve Kuzey Kıbrıslı efsane sanatçı Emin Çizenel'in de katılacağı TA London organizasyonunda önde gelenTürkçağdaş sanatçılar dışında iki misafir sanatçı da bulunuyor. Farklı kültürlerin kesişme noktası olan Londra'nın çok renkliyapısınıtemsilenJoana Gilbert ve Eva SonaikeTA London'nınmisafir sanatçılarıolarak sergide yer alıyorlar.

Türkiye, Londra, Ekim, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Türk Sanatının Avrupa'daki en görkemli Buluşması Londra'da gerçekleşiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Sanatının Avrupa'daki en görkemli Buluşması Londra'da gerçekleşiyor - Son Dakika
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