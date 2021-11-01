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Türk startup ekosistemi Web Summit'te - Son Dakika

Türk startup ekosistemi Web Summit'te

01.11.2021 16:55
Türk startup ekosistemi Web Summit'te

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, "Yakın gelecekte Türkiye'de, gelişmiş girişim ekosisteminin, yüksek teknoloji kullanımına yatkın büyük ve genç nüfusun, yetkin ürün geliştirici havuzunun, her geçen yıl artmakta olan yatırım trendinin ve global şirketlere yapılan...

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, "Yakın gelecekte Türkiye'de, gelişmiş girişim ekosisteminin, yüksek teknoloji kullanımına yatkın büyük ve genç nüfusun, yetkin ürün geliştirici havuzunun, her geçen yıl artmakta olan yatırım trendinin ve global şirketlere yapılan başarılı çıkışların yardımıyla çok sayıda Türk şirketin daha milyar dolar değerlemeyi aşacağını öngörmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük şirketlerinin bir araya geldiği, başta teknoloji ve sürdürülebilirlik gibi konuların tartışıldığı küresel teknoloji konferansı Web Summit, bu yıl 1-4 Kasım'da Portekiz'in başkenti Lizbon'da gerçekleşecek. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere ilgili devlet kurumları, teknoloji şirketleri ve girişim sermayesi fonlarının temsilcileri Türkiye'yi temsil etmek üzere konferansa katılacak.

Geçen yıl tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle çevrim içi düzenlenen etkinlikte, Türkiye bu yıl ilk kez fiziki olarak temsil edilecek. Teknoloji şirketleri ve girişim sermayesi fonlarının temsilcileri ile aralarında Türk yöneticilerin de olduğu 700'den fazla konuşmacı konferansa katılacak. Yaklaşık 40 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen etkinlikte, ayrıca Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi "Invest in Türkiye" logosu ile konferans alanında stant açacak.

Uluslararası finansal yatırımcılara yatırım daveti

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, Türkiye'nin girişim ekosisteminin 2020 yılında 146 milyon ABD doları yatırım elde ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu alanda 2021 yılının ilk 9 ayında 1,5 milyar ABD dolarına varan yatırım rakamlarına ulaşılarak yeni bir rekor kırıldı. Yakın gelecekte Türkiye'de, gelişmiş girişim ekosisteminin, yüksek teknoloji kullanımına yatkın büyük ve genç nüfusun, yetkin ürün geliştirici havuzunun, her geçen yıl artmakta olan yatırım trendinin ve global şirketlere yapılan başarılı çıkışların yardımıyla çok sayıda Türk şirketin daha milyar dolar değerlemeyi aşacağını öngörmekteyiz. Uluslararası finansal yatırımcıları doğrudan veya girişim sermayesi fonları üzerinden Türkiye'deki teknoloji girişimlerine yatırım yaparak sıradaki başarı hikayelerine ortak olmaya, yüksek getiriler kazanmaya davet ediyoruz."

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır da yeni nesil ürün ve hizmetler geliştiren, küresel başarılara imza atan güçlü bir girişimcilik ekosistemine sahip olduklarını aktardı.

Kacır, "Son 18 ayda 5 start-up'ımız milyar dolar değerleme eşiğini aştı ve 'unicorn' oldu. 2021'in ilk 9 ayında Türk teknoloji girişimlerinin aldığı yatırım, önceki 10 yıldaki toplam yatırımı aştı. Finlandiya, Norveç, İtalya, Belçika ve Rusya gibi önemli ülkeleri geride bırakan Türkiye girişim ekosistemi, süper lige emin adımlarla ilerliyor. AR-GE ve inovasyon desteklerimiz ve girişim sermayesi fonlarını geliştirmeye yönelik politikalarımızla yeni unicorn'lar çıkarmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Yatırım, dolar, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk startup ekosistemi Web Summit'te - Son Dakika


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