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Türk Telekom'dan eğitime 10 bin tablet desteği - Son Dakika

Türk Telekom'dan eğitime 10 bin tablet desteği

13.10.2021 11:41
Türk Telekom'dan eğitime 10 bin tablet desteği

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türk Telekom, eğitime katkıda bulunmak amacıyla yeni bir projeyi hayata geçirdiğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türk Telekom, eğitime katkıda bulunmak amacıyla yeni bir projeyi hayata geçirdiğini duyurdu. Türk Telekom tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim edilen 10 bin tablet, Bakanlık tarafından belirlenen okullar aracılığıyla maddi imkanları kısıtlı öğrencilere dağıtılacak.

Türk Telekom, öğrencilere destek olmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'na 10 bin adet tablet bağışladığını duyurdu. Türk Telekom tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim edilen tabletler, okullar aracılığıyla sosyo-ekonomik imkanları yeterli olmayan öğrencilere dağıtılacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen tabletler, ilk, orta ve lise düzeyinde eğitim gören maddi yönden imkanları kısıtlı öğrencilere teslim edilmeye başlandı.

TÜRKİYE'NİN DİJİTAL AYAK İZİNİ ARTTIRACAK

Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile başlattıkları çalışma hakkında görüşlerini ileten Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik eden bir teknoloji şirketi olarak, var olduğumuz her alanda, dokunduğumuz herkesi değerli hissettirme misyonuyla insanı merkeze alan projeler üretiyoruz. Ülkenin dört yanında sunduğumuz hizmetler ve toplumun her kesimini kucaklayan kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizle tüm kesimlerin bilgiye erişiminde fırsat eşitliğine katkı sağlıyoruz. Türk Telekom olarak, ülkemizi dijitalleştirme konusunda öncelikli alanlarımızdan birisi de eğitim. 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte, daha önce de pek çok projede iş birliği yaptığımız Milli Eğitim Bakanlığımıza 10 bin adet tablet bağışlama kararı aldık. Böylelikle maddi durumu yetersiz olan öğrencilerimizin de derslerini teknolojiye uygun şekilde takip ederek, ödev ve araştırmalarını rahatça yapmaları mümkün olacak. Türkiye'nin dijital ayak izini daha da arttıracak bu anlamlı ve değerli projeyi gerçekleştirme fırsatı sunan başta Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer olmak üzere, emeği geçen tüm bakanlık çalışanlarına da teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise, "6 Eylül itibarıyla başlattığımız yüz yüze eğitim sürecinde, karantina nedeniyle okula 10 gün ara veren öğrencilerimize canlı derslerle uzaktan eğitim veriyoruz. Bu süreçte ihtiyacı olan öğrencilerimize ücretsiz tablet desteği sağlıyoruz. Türk Telekom tarafından bağışlanan 10 bin tableti de bu kapsamda çocuklarımıza ulaştıracağız. Türk Telekom'a eğitime verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederim" dedi.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türk Telekom'dan eğitime 10 bin tablet desteği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Telekom'dan eğitime 10 bin tablet desteği - Son Dakika
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