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Türk Telekom'dan görme engelliler için erişilebilir dijital yaşam - Son Dakika

Türk Telekom'dan görme engelliler için erişilebilir dijital yaşam

14.10.2021 11:19
Türk Telekom'dan görme engelliler için erişilebilir dijital yaşam

Türk Telekom'un, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Günü öncesinde yaptığı açıklamada görme engelliler için farkındalık oluşturacak, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştüren projelerini sürdürmeye devam ettiği belirtildi.

Türk Telekom'un, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Günü öncesinde yaptığı açıklamada görme engelliler için farkındalık oluşturacak, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştüren projelerini sürdürmeye devam ettiği belirtildi. Açıklamada, 'değerli hissettirmek' misyonu ve hayatın merkezine insanı alan yaklaşımıyla öncelikli ihtiyaç alanlarına odaklanan Türk Telekom'un, projeler geliştirdiği ve bu çalışmaları kullanıcıların yararına sunduğu ifade edildi.

Türk Telekom tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Telefon Kütüphanesi uygulaması ile engelli bireylerin sesli kitap ve sanat eserlerine ücretsiz ulaşabildiği ve kullanıcıların para tanıma ve ilaç barkodu okuma özellikleri ile gündelik hayatlarının kolaylaştığı ifade edildi.

SANATTAN EĞİTİME, EĞLENCEDEN SAĞLIĞA ERİŞİLEBİLİR BİR YAŞAM

Türk Telekom ve Boğaziçi Üniversitesi GETEM iş birliği ile 10 yıl önce başlatılan Telefon Kütüphanesi projesi, görme engellilerin bilgiye erişiminin önündeki engelleri kaldırmak amacıyla telefonda sesli içerik hizmetinin uygulama aracılığıyla kullanıcılarla buluşmasına olanak sağlıyor. Kullanıcılar, 50 kategoride 2 bine yakın sesli kitap ve dünyaca ünlü 30 sesli betimlemeli tabloya Telefon Kütüphanesi uygulaması üzerinden kolayca ulaşabiliyorlar. Bunun yanı sıra; dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeleri takip etme fırsatı sunan anlık haber akışı, para tanıma ve Rxmedia Pharma İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı iş birliği ile sunulan ilaç barkodu okuma gibi günlük hayatı kolaylaştıran özellikler de tamamen ücretsiz olarak görme engellilerin kullanımına sunuluyor. Öte yandan Türk Telekom'un 31 Mayıs-30 Temmuz tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde sergilenen dünyaca ünlü 30 sesli betimlemeli tablonun yer aldığı "Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi" de televizyon platformu Tivibu'ya taşındı. Türk Telekom'un, görme engelli bireyler için sesli betimleme ve alt yazı seçenekleri ile sunduğu içeriklere, tüm kullanıcılar, Tivibu platformu içinde yer alan, "Seç İzle" sekmesindeki "Engelsiz Tivibu" klasöründen erişilebiliyorlar.

"GÜNIŞIĞI" İLE AZ GÖREN ÇOCUKLARIN YARDIM ALMADAN YAŞAMLARINI SÜRDÜRMESİNE KATKI

Eğitimde teknolojiyi faydaya dönüştüren Türk Telekom, bir diğer kurumsal sosyal sorumluluk projesi "Günışığı" ile az gören çocukların, erken müdahale eğitimi sayesinde yardım almadan yaşamlarını sürdürmelerine de katkıda bulunuyor. EyDer iş birliği ile hayata geçirilen Günışığı projesiyle bugüne kadar Türkiye'nin 81 ilinden görme yetisi yüzde 1 ile 10 arasında değişen 6-15 yaş arasındaki 1000 çocuk, erken müdahale eğitimleri aldı. Bu sayede çocuklar, aldıkları kaynaştırma eğitimleri ile normal akranlarıyla birlikte öğrenim görme imkanına kavuşuyor. Türk Telekom, sesli uyarı sistemi uygulaması "EyeSense" ise, görme engellilerin telefonun ön ve arka kamerasını kullanarak fotoğraf çekebilmelerini sağlıyor. EyeSense'in sesli komutları sayesinde, kullanıcılar özçekim yapabiliyor ve sosyal medyayı rahatlıkla kullanabiliyor. Günlük hayatta görme engellilerin karşılaştığı nesneleri tanıma, giyeceği kıyafetin rengini ayırt etme gibi güçlüklere de çözüm sunan EyeSense uygulaması 'nesne tanıma' özelliğiyle görme engellilerin anahtar, cüzdan gibi eşyaları kolayca bulabilmelerini yardımcı oluyor.

Türk Telekom, erişilebilirlik standartlarına uygun geliştirilen ve ücretsiz sunulan mobil uygulaması 'Erişilebilir Yaşam' ile görme engellilerin hayatını kolaylaştıran ve zenginleştiren teknolojileri engellilerle buluşturuyor.  Uygulama sayesinde görme engelliler; para tanıma, metin seslendirme, pusula ve vakitler, panik butonu, yakınım nerede, videoya altyazı ekleme, e-kitap ve neredeyim özellikleri ile günlük ihtiyaçlarını kolayca karşılayabiliyor.


Görme Engelli, Türk Telekom, Cep Telefonu, 15 Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türk Telekom'dan görme engelliler için erişilebilir dijital yaşam - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk Telekom'dan görme engelliler için erişilebilir dijital yaşam - Son Dakika
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