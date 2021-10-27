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Türk Telekom'dan yerli ve milli teknoloji "Dataskope" ile veri güvenliğine katkı - Son Dakika

Türk Telekom'dan yerli ve milli teknoloji "Dataskope" ile veri güvenliğine katkı

27.10.2021 14:35
Türk Telekom'dan yerli ve milli teknoloji

Türk Telekom, veri güvenliği alanında söz sahibi olan siber güvenlik firması Karmasis iş birliğinde, yerli mühendislerle "Dataskope (Database Activity Monitoring)" ürününü geliştirdi.

Türk Telekom, veri güvenliği alanında söz sahibi olan siber güvenlik firması Karmasis iş birliğinde, yerli mühendislerle "Dataskope (Database Activity Monitoring)" ürününü geliştirdi.

Türk Telekom açıklamasına göre, şirket, yerli ve milli siber güvenlik firmalarıyla birlikte yeni teknolojiler geliştirip, kritik ürünlerin yerlileştirilmesine çalışıyor. Sektör liderleriyle birlikte Türk Telekom'un veri güvenliği zincirinin bir halkasında yer alacak olan Dataskope çözümü, kişisel ve kritik bilgi içeren bütün veri tabanlarında yöneticilerin ve üçüncü parti bağlantı kuran kişilerin veri tabanı üzerinde yaptığı işlemlerin kayıt altına alınmasını sağlayacak.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Türk Telekom Veri Güvenliği Ekibi Müdürü İbrahim Gelegin, Türkiye'nin en büyük siber güvenlik merkezine sahip kurumu olarak, yerli ve milli ekosisteme destek vererek Türkiye'nin donanım, yazılım ve lisans gibi ithalat kalemlerini azaltmayı, yerli ürün ve servis portföyüyle kurumsal müşterilere hizmet vermeyi amaçladıklarını dile getirdi.

"Hem yerli ürünler geliştiriyor hem de yerli üreticilerle iş geliştirme faaliyetleri yürütüyoruz"

Gelegin, "Bu doğrultuda hem yerli ürünler geliştiriyor hem de yerli üreticilerle iş geliştirme faaliyetleri yürütüyoruz. Öncelikle en kritik ve bize maliyeti en yüksek ürünlerin yerlileştirilmesi stratejisinden hareketle, yüzde 100 yerli ve milli siber güvenlik firması Karmasis ile yaptığımız iş birliği sonucunda, geliştirilme sürecine ciddi manada katkıda bulunduğumuz, veri güvenliği konusunda önemli bir ürün olan Dataskope'u ürün portföyümüze yerleştirdik. Türkiye'nin kendi siber güvenlik ürünlerini üretebilen ve diğer ülkelere pazarlayan bir ülke olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Karmasis Profesyonel Hizmetler Direktörü Ahmet Elibol ise, "Araştırmalar kurumların yüzde 70'inin 2020 yılında bulutla ilgili veri ihlali yaşadığını gösteriyor. Bu süreçte güvenliği arka plana atan firmaların zarar gördükleri ve tehlikelerle karşı karşıya kaldıklarını gözlemliyoruz. Bu ihlallerin önüne geçmek üzere bütünsel yaklaşım sunan denetleme mekanizmamız Dataskope çözümümüzle veritabanı sistemlerinde aktiviteleri izleyerek, verilerin güvenliğini sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Siber saldırılara karşı işlemlerin anlık takibi hayati rol oynuyor

Açıklamada aktarılanlara göre, Türk mühendisler tarafından geliştirilen Dataskope, kötü niyetli kullanıcıların sistemlere yaptığı saldırılar sırasında gerçekleştirdiği verileri değiştirme, kopyalama, silme veya şifreme gibi işlemleri anlık olarak kayıt altına alarak takip ediyor.

İşlemleri anlık şekilde kayıt altına alarak, gerekli uyarıların zamanında yapılması ve önlemlerin zamanında alınmasına yardımcı olan Dataskope, veri tabanı üzerinde Audit Enable/Disable işlemine ihtiyaç duymadan bu işlemi yapıyor. Ayrıca veri tabanı üzerindeki işlemlerin kayıtlarının manipüle edilmesinin önüne geçerken regülasyonlara uygun şekilde kayıt alınmasını da sağlıyor.

Kullanıcı dostu ara yüze sahip

Yerli üretici olması nedeniyle hızlı geri dönüş ve etkin bir yerel desteğe sahip olan Karmasis'in, veri tabanlarındaki güncellemelere göre yeni versiyon entegrasyon süreleri global üreticilere göre çok daha hızlı ilerliyor. Güncel ve hızlı altyapı teknolojisine sahip olan Karmasis'in bu çözümü, aynı zamanda kullanıcı dostu ara yüze sahip olmasıyla da öne çıkıyor.

Veri tabanında gerçekleşen olayların kayıt altına alınmasını ve gerçek zamanlı izlenmesini sağlayan Dataskope DAM ürünü ise yabancı menşeili ürünlerin karşısında yeni nesil teknolojisi ile çok kısa bir sürede birçok kritik kurum tarafından tercih edilir hale geldi.

Türk Telekom, Türkiye, Lisans, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk Telekom'dan yerli ve milli teknoloji 'Dataskope' ile veri güvenliğine katkı - Son Dakika


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