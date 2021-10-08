Türk ve Suriye mutfak kültürleri harmanlanarak 9 yeni yemek çeşidi yapıldı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta, Türk ve Suriye mutfak kültürleri harmanlanarak elde edilen 9 yeni yemek çeşidi tanıtıldı.

Kahramanmaraş Mutfak Müzesi'ndeki etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen "Kardeş Yemeği" projesi kapsamında elde edilen lezzetler protokol üyelerinin beğenisine sunuldu.

Kahramanmaraş saray mutfağı ve Ortadoğu lezzetlerinin harmanlanarak elde edilen Maraş Tarhanalı Falafel, Fettuş (Yeşil Ezgi), Makdüs (Zeytin Dalı), Tabule, Maraş Kırmızı Biberli Mühliye, Mühliyeli Maraş Eşgili Çorba, Maraş Tarhana Çorbası, Uzi (Tas Pilavı) ve Kabak Tatlısı isimleri verilen yemek çeşitleri "kardeş yorumu" ile lezzet serüvenindeki yerini aldı.

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Arif Şen, Halep'te yetişen bir bitkinin Kahramanmaraş'ta pişen bir aşa nasıl katık olduğuna hep birlikte şahit etmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Türkiye ve Suriye mutfaklarını yerel lezzetlerle harmanlayarak özgün yemeklere dönüştürdüklerini belirten Şen, bu kapsamda 9 yeni yemek çeşidi elde ettiklerini hatırlatarak, "Kahramanmaraş'ımızın zengin mutfağından Maraş kırmızı biberi, sumak, tarhana, ekşili çorba gibi ürünlerinin kullanıldığı, aşina olduğumuz lezzetlerin Suriye'nin Mühliye ve Falafel gibi ürünleriyle buluştuğu bu projede çıkan yemeklere de Zeytin Dalı gibi anlamlı isimler verildi." ifadesini kullandı.

Şen, hayata geçirilen projenin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını perçinleyeceğini belirterek, "Proje kültürlerimizin ve mutfaklarımızın uyumunu artıracak, bizlere yeni özgün lezzetler sunmaya devam edecektir." dedi.

Program, yemeklerin katılımcıların beğenisine sunulmasıyla sona erdi.

Etkinliğe Vali Ömer Faruk Coşkun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, İl Göç İdaresi Müdürü Burak Yolcuoğlu ve davetliler katıldı.