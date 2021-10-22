Türk ve Suriyeli öğrenciler motivasyon otobüsünü ziyaret etti - Son Dakika

Hatay'ın Antakya ilçesinde, Motivasyon otobüsü (Motibus), Bozhöyük İlk ve Ortaokulu'nda Türk ve Suriyeli öğrencileri ağırladı.

Proje Koordinatörü Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Kudret Armağan, gazetecilere, yıllar önce bir hayal ile başlayan motivasyon otobüsünün 50 okulu gezdiğini söyledi.

Otobüsü diğer illerdeki çocuklarla buluşturmaya devam edeceklerinin altını çizen Armağan, "Çocuklarımıza kendini ifade etme, nasıl iletişim kuracakları konusunda temel bilgiler veriyoruz. Beyin egzersizleri yapıyoruz. Onlarla hayallerimizi renkli kağıtlarla uçak yapıp geleceğe uçuruyoruz ve en sonunda çocuklara pamuk şeker ikram ediyoruz. Ben bugün buradaysam bir köyde okumanın, bir köyde büyümenin motivasyonuyla devam ediyorum. Motivasyon otobüsü yollarda olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Çocuklara, motivasyon, iletişim, teknoloji, liderlik ve girişimcilik yönlerinin geliştirilmesine yönelik eğitimler verildi.

Motivasyon otobüsünün bir sonraki durağının Batman ve Diyarbakır olacağı öğrenildi.