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Türk yazılım şirketi Etiya Kanadalı Quebecor Media'dan yatırım aldı - Son Dakika

Türk yazılım şirketi Etiya Kanadalı Quebecor Media'dan yatırım aldı

05.10.2021 12:49
Türk yazılım şirketi Etiya Kanadalı Quebecor Media'dan yatırım aldı, System.String[]

Etiya Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Aslan Doğan, Kanadalı Quebecor Media Inc.'den aldıkları yatırımla ilgili olarak "Bu yatırım, sadece startup'lar değil, Etiya gibi Türkiye'nin kurumsal yazılım şirketlerinin de yatırım alması açısından oldukça önemli." dedi.

Etiya Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Aslan Doğan, Kanadalı Quebecor Media Inc.'den aldıkları yatırımla ilgili olarak "Bu yatırım, sadece startup'lar değil, Etiya gibi Türkiye'nin kurumsal yazılım şirketlerinin de yatırım alması açısından oldukça önemli." dedi.

Türk yazılım şirketi Etiya, Kanadalı Quebecor Media Inc.'den önemli bir yatırım aldı. Etiya, Kanada'nın telekom, medya, spor ve eğlence alınanda önde gelen gruplarından Quebecor'dan aldığı bu yatırımla 'yazılım sektörünün küresel oyuncusu' olma hedefine bir adım daha yaklaşmış oldu. Hizmet İhracatçıları Birliği'nin verilerine göre kendi alanında yazılım ihracat şampiyonu olarak faaliyet gösteren Etiya, bugün ABD'den Yeni Zelanda'ya, Bolivya'dan Körfez'e uzanan çok geniş bir coğrafyada şirketlerin dijital dönüşüm yolculuklarına rehberlik ediyor. Şirket, gelirlerin yüzde 50'den fazlasını yurt dışına yaptığı yazılım ihracatından sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Etiya Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Aslan Doğan, daha en başından bu yana global şirket olma vizyonu hareket ettiklerini söyledi. Doğan, "Herkesin hem fikir olduğu konu şu: pandeminin finansal ve sosyal etkileri, iş önceliklerinde ve hedeflemelerde köklü bir değişikliğe neden oldu. Geleceğe giden yol, tartışmasız bir şekilde teknolojiyi, yazılımı ve dijital dönüşümü bir tercih olmaktan çıkarmış durumda. Bu artık dijital dünyada var olmak isteyen tüm şirketler için bir zorunluluk. KPMG'nin küresel boyutta ve farklı sektörlerden 2 bin yöneticiyle yaptığı "Enterprise Reboot" araştırmasına göre, yöneticilerin yaklaşık yüzde 60'ı Kovid-19'un dijital dönüşüm girişimlerini hızlandırmak için bir ivme yarattığı konusunda hemfikir. Özetle teknoloji, yaptığımız her işin ham maddesi. Biz de bu topraklarda doğup büyümüş bir şirket olarak global yazılım pazarındaki yerimizi sağlamlaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Temel amacımız global büyümemizi ivmelendirmek"

Özellikle son yıllarda, Türkiye'nin yazdığı bütün başarı hikayelerinin 'teknoloji' ekseninde geliştiğine dikkati çeken Doğan, "Yıllardır üzerinde durduğum bir konu var. Türkiye'nin kalkınmasının yolu 3T'den (tarım, turizm, teknoloji) geçiyor. Teknoloji, uluslararası arenaya en hızlı marka çıkarabileceğimiz, en hızlı katma değer üretebileceğimiz yegane alan. Dijitalleşme bizi daha güçlü ve daha rekabetçi hale getirmiş durumda. Bu açıdan bir yandan müşterilerimize "kabul edilmiş standartların ötesinde hizmet" sunarken diğer yandan da küresel pazardaki büyümeyi ivmelendirmeyi temel amaç olarak görüyoruz." açıklamasında bulundu.

Doğan, uzun zamandır yeni nesil teknolojilere yatırım yaptıklarını ve şirketlere deneyimi esas alan yapay zeka destekli dijital dönüşüm uygulamaları sağladıklarını belirterek, şunları aktardı:

"Geldiğimiz nokta itibarıyla gelirlerimizin yüzde 50'den çoğunu yazılım ihracatından elde eden, müşterilerine 'kabul edilmiş standartların ötesinde hizmet sunan bir şirket olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bugüne kadar yerli yazılımın dünyaya açılmasında öncü rol üstlenen Etiya olarak, Türkiye yazılım sektörünü global pazarlarda 'markalaştırma' hedefiyle hareket ettik. Bu anlamda, almış olduğumuz bu önemli yatırımın sadece Etiya için değil, Türk yazılım sektörü açısından da anlamı büyük. Bu anlaşma, sadece startup'lar değil, Etiya gibi Türkiye'nin kurumsal yazılım şirketlerinin de yatırım alması açısından oldukça önemli."

Gelecek döneme ilişkin ciddi hedefleri olduklarını altını çizen Doğan, "5 yıllık stratejik planımız içinde kendi alanında en iyi müşteri deneyimini sunan bir SaaS şirketine dönüşme hedefimiz bulunuyor. Kanadalı Quebecor Media'dan aldığımız bu yeni yatırım, global bir marka olma yolculuğumuzu hızlandırırken, uluslararası rekabette güç ve yeni bakış açıları kazanmamızı sağlayacak." ifadelerine yer verdi.

Yatırımla ilgili konuşan Quebecor Media Inc. Yönetim Kurulu Başkanı Pierre Karl Péladeau ise, "Uzmanlığına ve vizyonuna inandığımız, başarısını uzun süredir takip ettiğimiz Etiya'ya yatırım yapmaktan heyecan duyuyoruz. Bu yatırımla Etiya'nın dijital çağın artan talepleri ışığında hızla büyüyen kurumsal yazılım sektöründe etkileyici büyüme ve inovasyon liderliğini sürdüreceğine inancımız tamdır." açıklamasında bulundu.

Türkiye, Yatırım, Türk, CEO, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türk yazılım şirketi Etiya Kanadalı Quebecor Media'dan yatırım aldı - Son Dakika


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