Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nden nefes kesen gösteri - Son Dakika

Türk Yıldızları Akrobasi Timi'nden nefes kesen gösteri

ANKARA - Türk Yıldızları Akrobasi Timi, "21'inci Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali" kapsamında Fethiye'de nefes kesen bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından gösteri ile ilgili yapılan paylaşımda, "Türk Yıldızları Akrobasi Timimiz, "21'inci Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali" kapsamında Fethiye'de nefes kesen bir gösteri uçuşu gerçekleştirdi" denildi.