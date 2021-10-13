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Turkcell'in "Zeka Gücü Sınıfları" için toplu açılış yapıldı - Son Dakika

Turkcell'in "Zeka Gücü Sınıfları" için toplu açılış yapıldı

13.10.2021 16:44
Turkcell'in

Turkcell tarafından özel yetenekli çocukların geleceğin dünyasına hazırlanması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen 25 "Zeka Gücü Sınıfı" için Düzce'de toplu açılış töreni gerçekleştirildi.

Turkcell tarafından özel yetenekli çocukların geleceğin dünyasına hazırlanması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen 25 "Zeka Gücü Sınıfı" için Düzce'de toplu açılış töreni gerçekleştirildi.

Düzce Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) düzenlenen törene katılan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Petek Aşkar; Vali Cevdet Atay, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Yetenek ve Rehberlik Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ve Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu ile Zeka Gücü Sınıfı'nı gezerek öğrencilerin projelerini inceledi.

Programda konuşan Aşkar, özel yetenekli çocukların yeteneklerine uygun eğitim içeriği ve ortamı sunmanın Bakanlığın öncelikli politikaları arasında olduğunu söyledi.

Bakanlığın 2023 eğitim vizyonunda yer alan hedeflerinden birinin özel yetenekli öğrencilerin özel ve sivil toplum kuruluşlarıyla buluşturulması olduğuna işaret eden Aşkar, Turkcell ile yürütülen zeka gücü programının bu hedefe hizmet ettiğini dile getirdi.

Aşkar, şimdiye kadar 61 zeka gücü atölyesinin Bilsem'de, 9'unun da diğer okullarda yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün de 25'ini açacağız. Projenin temel amacı, özel yetenekli öğrencilerin bilişim alanında yetkin, teknolojiye vakıf ve araştırma yapmaya istekli olmalarını, alandaki yenilik ve teknolojileri takip etmelerini sağlamaktır. Bu kapsamda Erzurum Bilsem öğrencilerimizden 13 öğrencimiz robotel eğitim almıştır. Eğitim sonucunda el ya da kol uzvu yetersiz olan bireye uygun robotel tasarım tamamlanmış olup, Giresun'da 12 yaşında ihtiyaç sahibi öğrencimizin kullanımına sunulacaktır. Düzce Bilim ve Sanat Merkezi tarafından son 1 yılda 7 patent, 3 faydalı model tescili alınmış, 115 tasarım başvurusunda bulunulmuş ve 78 tasarım tescili alınmıştır."

Düzce Valisi Cevdet Atay da insanı heyecanlandıran bir proje olduğunu dile getirerek, "Bilim ve Sanat Merkezimizde öğrenim gören özel yetenekli öğrencilerimizin bilişim alanında yetkin, araştırma yapmaya istekli, bu alandaki yenilik ve teknolojileri takip eden, bu teknolojileri insanlık yararına kullanmayı amaç edinmiş bu projenin ilimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

"Çevreye, eğitime, spora desteklerimiz her yıl devam edecek"

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu ise salgın nedeniyle açılışını gerçekleştiremedikleri sınıfların açılışını yaptıklarını belirterek, "Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber ülkemizin 42 ilinde 70 'Zeka Gücü Sınıfı' açmış bulunmaktayız. Bu sınıflarda öğrencilerimiz 3 boyutlu yazıcılar, dizüstü bilgisayarlar, yazılım kitleri ve bulut teknolojileriyle tanışarak, ulusal ve uluslararası yazılımlar geliştiriyor, yarışmalara katılıyorlar. Bugüne kadar ulusal ve uluslararası 400 ödül aldılar. Milli Eğitim Bakanlığı ve BİLSEM'in bize gösterdiği illerde projelerimize ve 'Zeka Gücü Sınıfları' açmaya devam edeceğiz. Sosyal sorumluluk projelerine önemli kaynak ayırıyoruz. Çevreye, eğitime, spora desteklerimiz her yıl devam edecek." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle 25 sınıfın toplu açılışı yapıldı.

Turkcell'in Zeka Gücü Sınıfları için toplu açılış yapıldı
Turkcell'in Zeka Gücü Sınıfları için toplu açılış yapıldı
Turkcell'in Zeka Gücü Sınıfları için toplu açılış yapıldı
Turkcell'in Zeka Gücü Sınıfları için toplu açılış yapıldı

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, milli eğitim bakanlığı, BİLSEM, Düzce, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Turkcell'in 'Zeka Gücü Sınıfları' için toplu açılış yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Turkcell'in "Zeka Gücü Sınıfları" için toplu açılış yapıldı - Son Dakika
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