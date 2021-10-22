Türkeli'de 101 şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Sinop Türkeli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda, çok sayıda sahte içki ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Türkeli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Türkeli ilçesinden 2 şahsın ev, eklenti ve iş yerlerine yapılan operasyonda; 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 478 adet 9 mm tabanca fişeği, 353 adet av tüfeği fişeği ve 101 şişe sahte bandrollü alkollü içki ele geçirildi.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince gözaltına alınan 2 kişiye "6136 ve 5607 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından işlem yapıldı. - SİNOP