Türkiye, Afganistan'da düzenlenen terör saldırısını kınadı - Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Kandahar vilayetinde bir camide meydana gelen bombalı saldırıyla ilgili kınama ve taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Afganistan'ın Kandahar vilayetinde bir camide bugün cuma namazı esnasında gerçekleştirilen bombalı terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Afganistan'da son dönemde özellikle camileri hedef alan bu insanlık dışı terör saldırılarını şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, dost ve kardeş Afgan halkına en içten taziyelerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Saldırıyı 2 intihar bombacısı düzenledi

Kandahar'da Şii topluluğuna ait Fatımiyye Camisi'nde, cuma namazı esnasında 2 intihar bombacısının düzenlediği saldırıda en az 30 kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi ise yaralanmıştı.

Ülkede geçen hafta da Kunduz vilayetinde bulunan bir camiye bombalı saldırı düzenlenmiş, 46 kişi hayatını kaybetmişti.

Kunduz'daki saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.