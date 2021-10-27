Üye Girişi
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'ndan 10 büyükelçinin açıklamasına tepki Açıklaması - Son Dakika

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'ndan 10 büyükelçinin açıklamasına tepki Açıklaması

27.10.2021 13:51
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'ndan 10 büyükelçinin açıklamasına tepki Açıklaması

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, 10 büyükelçinin, tutuklu Osman Kavala ile ilgili açıklamalarına tepki göstererek, "Hiçbir büyükelçi, dünyanın hiçbir yerinde görevlendirildiği ülkenin iç işine bir sömürgeci temsilcisi havasıyla böyle müdahale edemez." dedi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, 10 büyükelçinin, tutuklu Osman Kavala ile ilgili açıklamalarına tepki göstererek, "Hiçbir büyükelçi, dünyanın hiçbir yerinde görevlendirildiği ülkenin iç işine bir sömürgeci temsilcisi havasıyla böyle müdahale edemez." dedi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan'ı ziyaret eden Feyzioğlu, basına kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından adliye binasındaki baro ofisine geçti.

Burada Zonguldak Baro Başkanı Türker Kapkaç ve yönetim kurulundan çalışmalar hakkında bilgi alan Feyzioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde yenilenen baro binalarında eğitim ve toplantıların yapıldığını anlattı.

Türkiye'de meslekte 5 yılını doldurmamış 60 bin genç avukatın bulunduğunu aktaran Feyzioğlu, genç avukatların istihdamı için hep birlikte çalışmak zorunda olduklarını kaydetti.

Meslektaşlarının yaşam standardının yükseltilmesi için yaptıkları çalışmalara değinen Feyzioğlu, "Önümüzdeki dönemde çok kısa süre sonra değerli meslektaşlarımıza baro tarafından görevlendirilen müdafiilerin ücretlerinin anlamlı şekilde yükseldiğini, onlardan alınan katma değer vergisinin de anlamlı şekilde düştüğünü, dolayısıyla ikisi bir araya geldiğinde hiç beklenmedik ama çok hak edilmiş bir artışa yakın zamanda meslektaşlarımın kavuşacağını müjdeleyebilirim." diye konuştu.

Feyzioğlu, meslektaşların ayaklarının yere sağlam basmasını sağlayacaklarını vurgulayarak, "Onlar da gönül rahatlığıyla sahada, karakolda, adliyede insan haklarını savunabilsinler. Onların insan hakkını koruyacağız, onlar da sizin insan haklarınızı koruyacak." dedi.

Türkiye'de avukat olmadan tapu dairelerinde işlem yapılmasını istemediklerini, kanuni düzenlemeyle bunu çözeceklerini ifade eden Feyzioğlu, vatandaşların koruyucu avukatlık hizmeti alması gerektiğini savundu.

"Büyükelçilerin yanlıştan dönmesine memnunum"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Feyzioğlu, bir gazetecinin 10 büyükelçinin, tutuklu Osman Kavala ile ilgili açıklamalarını hatırlatması üzerine şunları kaydetti:

"Çok açık ve net size söyleyeyim: Madde 1, hiçbir büyükelçi, dünyanın hiçbir yerinde görevlendirildiği ülkenin iç işine bir sömürgeci temsilcisi havasıyla böyle müdahale edemez. Bunu net şekilde söyleyeyim. İki, biz bir sistemin içindeyiz. Mahkeme kararları, Türkiye'yi bağlar, Anayasa Mahkemesi kararı herkesi bağlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları da herkesi bağlar. Bunu, o isim, şu isim, bu isim üstünden tartıştığımızda yanlış yere varırız.

Asıl önemli olan şu: Mahkeme kararlarıyla Türkiye bağlı mıdır, değil midir? Öte yandan, uluslararası mahkemeler de kararlarında Türkiye söz konusu olduğunda çifte standarda yer vermemesi lazımdır. Başka ülke söz konusu olduğunda başka, Türkiye söz konusu olduğunda başka kararlar vermemesi gerekir, o zaman o mahkemenin güvenilirlikleri tartışılır. Bu konu, Türkiye ile Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi arasında görüşülen bir konudur ama kabul eden ülkedeki büyükelçilerin tutup da o ülkeye ders vermesi gibi algılanacak sosyal medya mesajları yanlış olmuştur. Yanlıştan dönüldüğüne de açıkçası memnunum."

Feyzioğlu, salgın nedeniyle baroların seçimlerini ertelediğini, 6 Kasım'da son seçimin Karaman'da yapılmasının ardından birliğin olağan genel kurulunu 6 Aralık'ta gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

Zonguldak Baro Başkanı Kapkaç da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Feyzioğlu'na teşekkür etti.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'ndan 10 büyükelçinin açıklamasına tepki Açıklaması
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'ndan 10 büyükelçinin açıklamasına tepki Açıklaması
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'ndan 10 büyükelçinin açıklamasına tepki Açıklaması
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'ndan 10 büyükelçinin açıklamasına tepki Açıklaması
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'ndan 10 büyükelçinin açıklamasına tepki Açıklaması

Türkiye Barolar Birliği, Togo Cumhuriyeti, Büyükelçi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'ndan 10 büyükelçinin açıklamasına tepki Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı 13:54 Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi 13:46 Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Mahmut Özgener'in oğlu, Süper Lig ekibinde sahaya çıktı 13:26 Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Mahmut Özgener'in oğlu, Süper Lig ekibinde sahaya çıktı
Fuzuli'den İstanbul'a dev proje! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında detayları anlattı 12:57 Fuzuli'den İstanbul'a dev proje! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında detayları anlattı Şebnem Şirin, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü 12:31 Şebnem Şirin, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü Aşiretten yeni karar: Düğünlerde 50 bin liranın üzerinde altın takılmayacak 12:17 Aşiretten yeni karar: Düğünlerde 50 bin liranın üzerinde altın takılmayacak
Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler 12:06 Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu 11:23 Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu

Son Dakika Haberleri
13:54 Eski Bakan Bülent Akarcalı, "Çocukluğunu bilirim" dediği Osman Kavala'yla ilgili bilinmeyenleri Haberler.com'a anlattı
13:53 Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı
13:52 Zeynep Demirel'in duygusal doğum günü mesajı eşi Volkan Demirel'i ağlattı
13:45 Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi
13:25 Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Mahmut Özgener'in oğlu, Süper Lig ekibinde sahaya çıktı
13:10 Kasımpaşa'dan önemli adım! Ya Guti Hernandez ya da Ersun Yanal
12:57 Fuzuli'den İstanbul'a dev proje! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında detayları anlattı
12:51 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de son 24 saatte yaşanan olaylar
12:44 Erdoğan'dan HDP ile hareket eden CHP'ye ağır sözler: Size Mustafa Kemal'in itleri dediler
12:29 Işıl Reçber'den Özcan Deniz'e uyarı: En yumuşak geçişle bitir, kadını bitirme
Eski Bakan Bülent Akarcalı, Eski Bakan Bülent Akarcalı, "Çocukluğunu bilirim" dediği Osman Kavala'yla ilgili bilinmeyenleri Haberler.com'a anlattı         
13:54
Zeynep Demirel'in duygusal doğum günü mesajı eşi Volkan Demirel'i ağlattı Zeynep Demirel'in duygusal doğum günü mesajı eşi Volkan Demirel'i ağlattı         
13:52
Sevgilisiyle kavga eden genç kız sinir krizi geçirdi! Tekme tokat saldırdığı anlar saniye saniye kamerada Sevgilisiyle kavga eden genç kız sinir krizi geçirdi! Tekme tokat saldırdığı anlar saniye saniye kamerada         
13:34
Kasımpaşa'dan önemli adım! Ya Guti Hernandez ya da Ersun Yanal Kasımpaşa'dan önemli adım! Ya Guti Hernandez ya da Ersun Yanal         
13:10
Erdoğan'dan HDP ile hareket eden CHP'ye ağır sözler: Size Mustafa Kemal'in itleri dediler Erdoğan'dan HDP ile hareket eden CHP'ye ağır sözler: Size Mustafa Kemal'in itleri dediler         
12:44
Işıl Reçber'den Özcan Deniz'e uyarı: En yumuşak geçişle bitir, kadını bitirme Işıl Reçber'den Özcan Deniz'e uyarı: En yumuşak geçişle bitir, kadını bitirme         
12:29
TikTok'ta yaşanan olay kimilerine ilginç, kimilerine iğrenç geldi! Kendi sütünden yaptığı tereyağını kocasına yedirdi TikTok'ta yaşanan olay kimilerine ilginç, kimilerine iğrenç geldi! Kendi sütünden yaptığı tereyağını kocasına yedirdi         
12:08
Acun Ilıcalı, satın alacağı Hull City takımı için ne kadar ödeyecek? İşte yapılan anlaşmanın ayrıntıları Acun Ilıcalı, satın alacağı Hull City takımı için ne kadar ödeyecek? İşte yapılan anlaşmanın ayrıntıları         
11:47
Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş         
10:33
Hastane odasında servet buldular! Yaşamını yitiren alzheimer hastası yatağının altına saklamış Hastane odasında servet buldular! Yaşamını yitiren alzheimer hastası yatağının altına saklamış         
10:31
Kur-an-ı Kerim sayfalarının konfeti yapılması skandalından sonra ilk açıklama yapıldı Kur-an-ı Kerim sayfalarının konfeti yapılması skandalından sonra ilk açıklama yapıldı         
10:18
Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti         
09:41
Çin, dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını üretti! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı kontrol edecek Çin, dünyanın ilk çift koltuklu savaş uçağını üretti! İkinci pilot elektronik ekipmanı ve silahı kontrol edecek         
09:30
Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı         
23:26
EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi         
23:05
Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak Tanıtımı yapılıp yayınlanmayan EDHO'da büyük kriz! Son gelişme dizinin hayranlarını yıkacak         
21:33
Annesinin Annesinin "Yılan" dediği nişanlısından ayrılan İsmail Balaban, yeni sevgilisi İlayda Şeker'e aşkını ilan etti         
19:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2021 14:08:18. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'ndan 10 büyükelçinin açıklamasına tepki Açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement