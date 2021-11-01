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Türkiye, botanik EXPO'lara hazırlanıyor - Son Dakika

Türkiye, botanik EXPO'lara hazırlanıyor

01.11.2021 10:59

Türkiye'de ilk kez 2016'da Antalya'da yapılan Botanik EXPO'da gelecek yıl için Hatay, 2023 için Kahramanmaraş, 2026 için İzmir ve 2029 yılı için de Sakarya hazırlıklara başladı.

Türkiye'de ilk kez 2016'da Antalya'da yapılan Botanik EXPO'da gelecek yıl için Hatay, 2023 için Kahramanmaraş, 2026 için İzmir ve 2029 yılı için de Sakarya hazırlıklara başladı.

Dünyanın en önemli organizasyonlarından biri kabul edilen organizasyon, ülke genelinde yayılıyor. İlki Antalya'da 23 Nisan 2016'da açılan ve 6 ay ziyaretçiye açık kalan EXPO'da, 52 ülkenin botanik bahçesi sergilendi.

Bu organizasyonun ardından farklı kentlerden de başvurular gelmeye başladı.

Merkezi İngiltere'de bulunan Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği (AIPH) Yönetim Kurulu Üyesi ve Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine, Antalya'da yapılan EXPO'nun A kategorisinde yer aldığını ve güzel bir organizasyon olarak tarihe geçtiğini söyledi.

Botanik EXPO için şehirlerin ilk olarak Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliğine başvurduğunu dile getiren Yılmaz, birlik olarak onay verdikten sonra da AIPH'ye müracaatta bulunulduğunu ve sürecin bu şekilde ilerlediğini kaydetti.

Kendisinin de AIPH Yönetim Kurulu üyesi olduğunu belirten Yılmaz, "Hem birlik olarak biz hem de İngiltere'den heyet gelip, alanda incelemelerde bulunuyoruz. Proje aşamasında da sürecin takipçisi oluyoruz. Eğer proje amacı dışına çıkıyorsa, bahçeden çok bina yoğunluğu oluşuyorsa projeyi durdurma yetkimiz var." diye konuştu.

Hatay'ın da botanik EXPO için başvuru yaptığını ve onaylandığını aktaran Yılmaz, gelecek yıl nisanda B kategorisinde bir botanik EXPO'ya ev sahipliği yapacağını belirtti. Hatay'da Antakya ve İskenderun'da iki noktada EXPO'nun gerçekleştirileceğini dile getiren Yılmaz, "Hatay'a artı katacak bir organizasyon. 'Medeniyetler Bahçesi ve Gastronomi' teması üzerine. Hatay'a son derece yakışan iki başlık." dedi.

Hatay'da iki alanda da yeşillendirme çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Yılmaz, güzel bir projenin ortaya çıkmasını beklediklerini kaydetti.

Cumhuriyetin 100. yılında Kahramanmaraş'ta EXPO

Yılmaz, 2023'te B kategorisinde bir EXPO'nun da Kahramanmaraş'ta düzenleneceğini bildirdi. Cumhuriyetin 100. yılında açılacağını belirten Yılmaz, "Burada da 'Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık' teması belirlendi. Orada da çalışmalar son derece iyi gidiyor. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde gerçekleştirilecek." diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de B kategorisinde 2026 yılı için yaptığı başvurunun onaylandığını anlatan Yılmaz, burada da "Uyum İçinde Yaşamak" şeklinde bir tema belirlendiğini kaydetti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin de 2029 için A kategorisinde bir botanik EXPO için başvuruda bulunduğunu dile getiren Yılmaz, şunları söyledi:

"A kategorisi için ülkeler yarışmaya giriyor, kazanan ülkeye A kategorisinde bir EXPO veriliyor. Şu anda 6 ay gibi bir süre var, bu süre içinde başka ülkeler de çıkarsa yarışma sonucunda hangi ülkeye verileceği kesinleşecek. Tabii ki biz de Sakarya için adaylığımızı ilan ettik, yönetim kurulunda ben de Türkiye'yi temsil ediyorum. Yapacağımız lobilerle ülkemizde bu organizasyonun gerçekleştirilmesi için elimizden geleni yapacağız."

"EXPO'lar ihracata katkı sağlayacak"

İsmail Yılmaz, tüm kentlerdeki EXPO'larda sektörün amacına yönelik projeler göreceklerine inandıklarını bildirdi. Organizasyonlarda ülkelerin kendi ürünlerinin sergilendiğini ifade eden Yılmaz, bu açıdan EXPO'larda asla ithal ürün istemediklerini vurguladı.

EXPO'ların önemli kazanımlar sağladığını ifade eden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehrin ve ülkenin tanıtımına katkı sunan önemli organizasyonlar. Bahçecilik sektörünü ilgilendirdiği için bu alanın dışa açılımda çok artıları oluyor. Bu tür organizasyonlar sayesinde dışarıdan gelenler buradaki potansiyeli keşfetme imkanına kavuşuyor. EXPO'lardaki beklentimiz sektörün dışa doğru tanıtımını yapıp, daha çok ihracat gerçekleştirmektir."

Çiçek ihracatının yaklaşık yüzde 65'inin Antalya'dan gerçekleştirildiğini belirten Yılmaz, EXPO'lar sayesinde diğer kentlerdeki ihracatın da artmasını beklediklerini söyledi.

Türkiye, botanik EXPO'lara hazırlanıyor
Türkiye, botanik EXPO'lara hazırlanıyor
Türkiye, botanik EXPO'lara hazırlanıyor
Türkiye, botanik EXPO'lara hazırlanıyor

Togo Cumhuriyeti, Antalya, Türkiye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye, botanik EXPO'lara hazırlanıyor - Son Dakika


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