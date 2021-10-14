Türkiye'de 9 ayda 2 milyon 118 bin gayrimenkul satıldı - Son Dakika

Ülke genelinde ocak-eylül döneminde 2 milyon 118 bin 963 gayrimenkul satış işlemi yapılarak, 14 milyar 483 milyon 486 bin 736 lira tapu harcı geliri elde edildi.

AA muhabirinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkililerinden edindiği bilgiye göre, eylül ayında 316 bin 818 gayrimenkul satış işlemi yapıldı.

Ağustos ayındaki 307 bin 980 gayrimenkul satış işlemi ile gayrimenkul satış işlemleri sayısında, eylülde bir önceki aya göre yüzde 2,86 oranında artış görüldü.

Bu satış işlemlerinden eylül ayında 2 milyar 209 milyon 892 bin 290 lira tapu harcı geliri sağlandı.

En çok satış işlemi yapılan il İstanbul

Ülke genelinde, ocak-eylül döneminde 2 milyon 118 bin 963 adet gayrimenkul satış işlemi yapıldı. Bu işlemlerden 14 milyar 483 milyon 486 bin 736 lira tapu harcı geliri elde edildi.

Bu işlemlerden 919 bin 972'sini konut, 375 bin 986'sını arsa, 573 bin 982'sini tarla, 93 bin 649'unu iş yeri, geri kalanını ise diğer taşınmaz cinsleri oluşturdu.

En çok işlem yapılan iller arasında İstanbul 265 bin 419 satışla ilk sırada yer aldı.

İstanbul'u 141 bin 698 ile Ankara, 98 bin 330 ile İzmir, 76 bin 486 ile Antalya, 71 bin 782 ile Konya, 71 bin 449 ile Bursa takip etti.