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TÜRKİYE'DE ARAŞTIRILDI; KORONAVİRÜS SONRASI CİNSEL İKTİDARSIZLIĞIN NEDENİ BELLİ OLDU - Son Dakika

TÜRKİYE'DE ARAŞTIRILDI; KORONAVİRÜS SONRASI CİNSEL İKTİDARSIZLIĞIN NEDENİ BELLİ OLDU

01.11.2021 11:54

Türkiye'de 80 erkek üzerinde yapılan bir araştırma, koronavirüs sonrası kandaki interlökin -6 düzeyinin yükselmesine bağlı olarak erkeklerde cinsel iktidarsızlık görüldüğünü ortaya koydu.

Türkiye'de 80 erkek üzerinde yapılan bir araştırma, koronavirüs sonrası kandaki interlökin -6 düzeyinin yükselmesine bağlı olarak erkeklerde cinsel iktidarsızlık görüldüğünü ortaya koydu. Araştırma, İngiltere'nin en saygın tıp dergilerinden biri olan Andrologia dergisinde yayınlandı.

Türkiye'deki 3 üniversite hastanesinden bilim insanları, koronavirüsün cinsel iktidarsızlık ile bağlantısını araştırdı. 30-45 yaş arasında koronavirüs enfeksiyonu nedeniyle pandemi servisine yatırılan ve bilinen herhangi bir kronik hastalık tanısı olmayan 80 erkek üzerinde yapılan araştırmada, hastaların kan testleri ve hormon düzeyleri analiz edilerek, cinsel fonksiyonları değerlendirildi. Hastaların, taburcu olduktan 3 ay sonra cinsel fonksiyonları tekrar değerlendirildi ve yatış anına göre olan değişim kaydedildi. Hastalarda, koronavirüs gibi iltihabi durumlarda vücudun savunma sistemi için ürettiği bir protein olan interlökin -6 düzeyinin yükseldiği görüldü. Çalışmanın sonunda yatış anında interlökin -6 düzeyi yüksek olan hastaların 3'üncü aylarında cinsel fonksiyonlarında daha fazla bir bozulma saptandı. İnterlökin -6 düzeyinin özellikle koronavirüs geçiren genç erkeklerde cinsel iktidarsızlığı tespit etmede bir belirteç olarak kullanılabileceği ileri sürüldü.

Türk doktorların yaptığı bu çalışma, İngiltere'nin en saygın tıp dergilerinden biri olan Andrologia dergisinde yayınlandı.

150 MİLYONDAN FAZLA YETİŞKİN ERKEĞİ ETKİLİYOR

Araştırmayı yapan ekipten Pendik Medipol Üniversitesi Hastanesi'nden İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Rıdvan Sivritepe, cinsel iktidarsızlığın dünyada 150 milyondan fazla yetişkin erkeği etkilediğini söyledi.

Dr. Öğr. Üyesi Sivritepe, 'Çalışmamızın ana konusu cinsel iktidarsızlıktı. Cinsel iktidarsızlığın dünyada 150 milyondan fazla yetişkin erkeği etkilediği biliyoruz. Damar sertliği, sigara, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği, şeker hastalığı ve obezite gibi birçok hastalıkla ilişkili olduğu yapılan çalışmalarda gösterilmiştir. ve son olarak yapılan çalışmalarda koronavirüs sonrası birçok erkekte cinsel bozukluk olduğu ortaya konulmuştur. Ancak neden tam olarak açıklanamamıştır' dedi.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ DOSTKEN DÜŞMAN OLUYOR

Koronavirüs hastalığının yalnızca üst solunum yollarını ya da akciğeri değil tüm vücut sistemlerini etkilediğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Sivritepe, 'Koronavirüs, bazı hastalarda kontrolsüz bir bağışıklık cevabına neden olabiliyor. Bağışıklık sistemi hücrelerinin ve bunların ürettiği birtakım proteinler kanda anormal artabiliyor. Bu duruma sitokin fırtınası diyoruz. Yani bağışıklık sistemimiz dostken düşmana dönüşüyor. Bu durum hastalarda damar iltihabı ve küçük damarlarda tıkanıklığa neden olarak başta akciğer dokusu olmak üzere birçok organı olumsuz etkileyebiliyor. Sitokin fırtınasında bazı proteinlerin kanda yükseldiğini biliyoruz, İnterlökin-6 da bunlardan biri' ifadelerini kullandı.

İNTERLÖKİN SEVİYESİ CİNSEL İKTİDARSIZLIK İÇİN BİR BELİRTEÇ

Koronavirüs hastalığının cinsel fonksiyonları bozabildiğine dikkat çekmek istediklerini dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Sivritepe, 'IL-6 düzeyinin özellikle koronavirüs geçiren genç erkeklerde cinsel iktidarsızlığı tespit etmede bir belirteç olarak kullanılabileceğini ileri sürüyoruz. Halkımızın aşılarını tam yaptırmalarını, temizlik, mesafe ve maske kuralına uymalarını öneriyoruz. Aşının değil hastalığın kendisinin iktidarsızlık yaptığının altını çizmek istiyoruz' dedi.

AŞI DEĞİL, HASTALIĞIN KENDİSİ CİNSEL İKTİDARSIZLIK YAPIYOR

Dr. Öğr. Üyesi Sivritepe, sözlerini şöyle tamamladı:

'Çalışmamız koronavirüs salgınının başladığı, aşıların olmadığı dönemde yapıldı. Bu cinsel iktidarsızlığın aşılarla hiçbir ilgisi olmadığı da bizim çalışmamızın sonuçlarından biri. Yapılan diğer çalışmalarda da özellikle Biontech aşısıyla ilgili erkeklerin üreme fonksiyonlarını olumlu yönde etkilediği gösterilmiş. Bizim vermek istediğimiz bir mesaj da bu, 'aşı değil, hastalığın kendisi cinsel iktidarsızlık yapıyor.' Bunu da ön görmede interlökin-6 düzeyinin kullanılabileceğini ileri sürüyoruz.?

TÜRKİYE'DE ARAŞTIRILDI; KORONAVİRÜS SONRASI CİNSEL İKTİDARSIZLIĞIN NEDENİ BELLİ OLDU
TÜRKİYE'DE ARAŞTIRILDI; KORONAVİRÜS SONRASI CİNSEL İKTİDARSIZLIĞIN NEDENİ BELLİ OLDU
TÜRKİYE'DE ARAŞTIRILDI; KORONAVİRÜS SONRASI CİNSEL İKTİDARSIZLIĞIN NEDENİ BELLİ OLDU
TÜRKİYE'DE ARAŞTIRILDI; KORONAVİRÜS SONRASI CİNSEL İKTİDARSIZLIĞIN NEDENİ BELLİ OLDU

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, England, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TÜRKİYE'DE ARAŞTIRILDI; KORONAVİRÜS SONRASI CİNSEL İKTİDARSIZLIĞIN NEDENİ BELLİ OLDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜRKİYE'DE ARAŞTIRILDI; KORONAVİRÜS SONRASI CİNSEL İKTİDARSIZLIĞIN NEDENİ BELLİ OLDU - Son Dakika
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