Türkiye'de 'Bas-Konuş' kullanıcı sayısında artış - Son Dakika

Profesyonel Mobil Telsiz (PMR) çözümleri üreticisi ve sağlayıcısı Hytera, Türkiye'deki Bas-Konuş (PoC) abone sayısını artırdığını duyurdu. Bu çerçevede 2019 ikinci çeyrekteki lansmandan bu yana PoC abone sayısı, 10 bini geçti.

Konuya ilişkin şirketten yapılan yazılı açıklamada, "Bu talebe yeni nesil teknoloji yatırımları ile cevap veren Hytera, uçtan uca PoC iletişim çözümlerini sundu. Dünyanın dört bir yanında Hytera'nın PoC telsizleri ve Hytera HyTalk platformu kullanılıyor. Hytera, bu çerçevede çok farklı seçeneklerde ürünler sunuyor. Bunlar sadece multimedya hizmetleri sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda uzun süreli görevleri yerine getiren kullanıcılar için ülke çapında ve hatta dünya çapında iletişim hizmeti sağlıyor. Bunun için geniş klasik internet ağının kapsamını kullanılıyor; böylece mesafe sınırları ortadan kalkıyor" denildi.

"ABONELERİMİZ HER AN HYTERA'DAN DESTEK ALABİLECEKLERİNİ BİLİYOR"

Hytera MENA Direktör Yardımcısı Hakan Tang, Hytera'nın PoC çözümlerinin; özel güvenlik, taksi, kamu kurumları, hastaneler ve inşaat gibi çok farklı kurumlar ve sektörler tarafından yaygın olarak kullanıldığını vurguladı. Tang, "Şu ana kadar aldığımız geri bildirimlere göre PoC abonelerimiz, sistemin performansından oldukça memnun. Türkiye'de, bu anlamda en büyük bayi ve servis ağına sahip. Abonelerimiz ihtiyaç duyulan her an Hytera'dan destek alabileceklerini biliyor ve Türkiye'deki yerli sunucular ile en hızlı ve kesintisiz hizmet sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Hakan Tang, Türkiye'de Hytera PoC çözümlerinin büyük ölçüde sesli iletişim ve GPS takibi için kullanıldığını ifade ederek, "Bunların dışında coğrafi alan belirleme, belirlenen alana giriş ve çıkış alarmları, görüntü ile onay vb. gibi birçok senaryoda da PoC çözümlerimizi kullanabiliyor" dedi.

ÖZELLEŞTİRİLMİŞ POC ÇÖZÜMLERİ SUNMAYI HEDEFLİYORUZ

Hytera Yurtdışı Satış Departmanı Genel Müdür Yardımcısı Stanley Song ise, Hytera'nın gelecekte, Türkiye'deki ve dünyadaki müşteriler için daha özelleştirilmiş PoC çözümleri sunmayı hedeflediğine dikkat çekti. Song, şunları kaydetti;

"10 bin abone sınırı, bizim için çok şey ifade ediyor. Hytera'ya güvenen ve bizi bir sonraki büyük adımı atmamız için güçlendirecek çok sayıda kullanıcımız var. Hytera, yakın gelecekte DMR ve PoC teknolojilerinin tam entegrasyonunu sağlayacak. Tüm mevcut müşterilerimiz, bu çözümlerimiz kapsamında PMR (telsiz) sistemleri ve PoC çözümlerimizden her türlü ihtiyaçları için yararlanabilecek, böylece hem mevcut Telsiz sistemlerini hem de yeni PoC Telsiz sistemlerini bir arada kullanarak avantaj sağlayacak."