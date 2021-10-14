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Türkiye'de bir yılda 14 binden fazla bebek ve çocukta "görme kusuru" saptandı - Son Dakika

Türkiye'de bir yılda 14 binden fazla bebek ve çocukta "görme kusuru" saptandı

14.10.2021 11:10
Türkiye'de bir yılda 14 binden fazla bebek ve çocukta

Sağlık Bakanlığınca geçen yıl göz taramasından geçirilen yenidoğan, okul öncesi dönem ve ilkokul 1. sınıftaki 2 milyon 850 bin 753 çocuk ve bebekten 14 bin 245'inde çeşitli görme kusurlarının bulunduğu saptandı.

Sağlık Bakanlığınca geçen yıl göz taramasından geçirilen yenidoğan, okul öncesi dönem ve ilkokul 1. sınıftaki 2 milyon 850 bin 753 çocuk ve bebekten 14 bin 245'inde çeşitli görme kusurlarının bulunduğu saptandı.

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden edindiği bilgilere göre, her yıl ekim ayının ikinci perşembe günü, önlenebilir körlük ve görme kusurları konusuna küresel anlamda dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için Dünya Görme Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünya genelinde 1 milyar insanın önlenebilecek veya henüz çözülmemiş bir görme bozukluğu bulunuyor. Görme bozuklukları içerisinde ilk sırayı 123,7 milyon insanın yaşadığı gözde kırma kusuru (uzak veya yakını net görememe problemleri) alıyor. Bunu sırasıyla katarakt (65,2 milyon kişi), glokom (6,9 milyon kişi), korneal opasiteler (4,2 milyon kişi), diyabetik retinopati (3 milyon kişi) gibi rahatsızlıklar izliyor.

Ayrıca 826 milyon kişinin yaşlılık sebebiyle yakın veya uzak mesafeyi görme bozukluğu yaşadığı belirtiliyor. Nüfus artışı ve yaşlanma ile birlikte görme bozukluğu yaşayan insan sayısının daha da artacağına işaret ediliyor.

Bebek ve çocuklar ücretsiz görme taramalarına alınıyor

Sağlık Bakanlığı, görme bozukluklarının erken dönemde teşhis ve tedavi edilebilmesi amacıyla 0-3 ay arasındaki bebekler, okul öncesi dönemdeki 36-48 aylık çocuklar ile ilkokul 1. sınıfa devam eden öğrencilere yönelik görme tarama programları yürütüyor. Bu çalışma, aile hekimleri tarafından ücretsiz gerçekleştiriliyor.

Aile hekimlerinin gerekli gördüğü durumlarda bebek ve çocuklar, göz hastalıkları uzmanlarına sevk ediliyor.

Böylelikle başta şaşılık, kırma kusurları, katarakt ve göz tembelliği gibi hastalıkların erken dönemde tespit edilip, tedavisinin gerçekleştirilmesi sağlanıyor.

Yaklaşık 3 milyon bebek ve çocuk görme taramalarından geçirildi

Bakanlığın verilerine göre, yürütülen göz tarama programları kapsamında 2020'de Türkiye çapında 1 milyon 124 bin 312 bebeğe tarama yapıldı. Bu taramalar sonucunda 2 bin 567 bebek herhangi bir görme kusuru nedeniyle tanı aldı.

Okul öncesi dönemdeki göz taramasından geçirilen 1 milyon 288 bin 576 çocuktan 9 bin 929'unda görme kusuru teşhis edildi. Göz taraması yapılan 437 bin 865 ilkokul 1. sınıf öğrencisinden 1749'unda da çeşitli görme kusurlarının bulunduğu saptandı.

Böylelikle geçen yıl toplam 2 milyon 850 bin 753 çocuk ve bebek göz taramasına alınırken, çeşitli görme kusurları saptananların sayısı 14 bin 245 oldu.

En sık görülen görme kusurları arasında "astigmat" var

Taramalarda en sık görülen görme kusurlarının yenidoğanlarda prematüre retinopatisi, tüm yaş gruplarında ise astigmat ve kırma kusurları olduğu öğrenildi.

Sağlık Bakanlığının göz taramalarıyla, tanı alan bebek ve çocukların erken dönemde tedavilerinin yapılması, ilerde görme sorunu yaşamalarının önüne geçilebilmesi ve görme konusunda sağlıklı bir hayat sürmelerinin sağlanabilmesi amaçlanıyor.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Bebek, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'de bir yılda 14 binden fazla bebek ve çocukta 'görme kusuru' saptandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de bir yılda 14 binden fazla bebek ve çocukta "görme kusuru" saptandı - Son Dakika
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