'Türkiye'de Organ Bağışının Geliştirilmesi' sempozyumu gerçekleşti - Son Dakika

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleşen sempozyumda Bursa İl Sağlık Müdürü Dr.Fevzi Yavuzyılmaz'ın yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Çelik,Uludağ ÜniversitesiRektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Fatih Kacıroğlu, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, Çanakkale, Balıkesir ve Bilecik İl Sağlık müdürleri, akademisyenler, sağlık çalışanları, organ bağışı ile hayata tutunan hastalar ile yakınları katıldı. Programda Bursa bölgesinin organ bağışı istatistikleri katılımcılarla paylaşılırken, 2014'ten beri zirveyi bırakmayan bölgenin bu başarıyı sağlamasında emeği geçenlere teşekkür belgesi takdim edildi.

Programda konuşan Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Fatih Kacıroğlu, organ bağışı konusunda Türkiye'ye öncü olan Bursa'da bulunmaktan mutlu olduklarını vurguladı. Oranı ne kadar yüksek olursa olsun, organ bağışı konusunda her zaman daha iyisi için çalışmaya devam edeceklerini belirten Daire Başkanı Dr. Fatih Kacıroğlu, "Sağlık profesyonellerinin organ bağışına bakışının ve fikirlerinin azımsanmayacak kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Bizler toplumun âkil insanları olarak görülüyoruz. Her yerde organ nakliyle veya bağışıyla ilgili sorular karşımıza çıkıyor. Beyin ölümü nedir, organ bağışı nedir, organ nakli nedir, insanlar hayata nasıl tutunurlar? Bütün bunları vurgulamak adına sağlık profesyonellerinin oldukça dinamik ve dinç olması gerektiğini düşünüyorum. Bursa'da bu konuda görev alan arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz da, gerçekleştirdiği konuşmasında organ nakli bekleyen insanların yaşadığı sıkıntılara dikkat çekti. Bölge adına gururlu olduklarını belirten Dr. Yavuzyılmaz, "Bölgemizde Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Bilecik, Yalova ve Düzce var. Yıllardır Türkiye'de organ nakli konusunda bir numara olmanın gururunu yaşıyoruz. Kadavradan organ nakli Türkiye'de yüzde 20'lerdeyken, bizim bölgemizde bu sayı yüzde 50-60'lar seviyesine çıkıyor. Uluslararası ortalamalara yakın bir sayıdır. Bu da bizim için ayrıca önem taşıyor. Organ nakli konusunda çok çalışkan bir ekibe sahibiz. Çalışanlarımız her yerde bu konuyu anlatıyor. Bu arkadaşlarımızın gayreti, fedakârlığı ve azmi bu işin buralara kadar gelmesine vesile olmuştur. Bu anlamda emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Organ nakli merkezi sayımız da ciddi anlamda arttı. Bursa'da ve çevre illerimizde bu işi çok iyi yapan merkezlerimiz oldu. Emeği geçen ve katkısı olan herkese de ayrıca teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise konuşmasında, "Organ nakli alanında akademik çalışmaların geliştirilmesi amacıyla Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde 'Solid Organ Nakli' tezsiz yüksek lisans programı açtıklarını ve öğrenci alımı da yaptıkları bilgisini paylaştı. Kılavuz, bu alanda çalışan hekimlere yüksek lisans yapmaları konusunda üniversite olarak destek verebileceklerine dikkat çekti.

Bursa bölgesinde organ nakli olarak hayata tutunan vatandaşlar, kürsüde nakil sürecinde yaşadıklarını katılımcılarla paylaşırken program pandemi dönemi ve sonrasında Türkiye'de organ bağışının geliştirilmesi çalışmaları ve çözüm önerileri, bağış süreçleri ve organ nakil koordinasyonu, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ile devam etti.