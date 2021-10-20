Üye Girişi
Türkiye'de tarla sınırları nedeniyle büyük bir alan tarımda kullanılamıyor - Son Dakika

Türkiye'de tarla sınırları nedeniyle büyük bir alan tarımda kullanılamıyor

20.10.2021 17:55
Türkiye'de tarla sınırları nedeniyle büyük bir alan tarımda kullanılamıyor

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Türkiye'de tarla sınırları nedeniyle büyük miktarda tarım arazisinin kullanılamadığını söyledi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Türkiye'de tarla sınırları nedeniyle büyük miktarda tarım arazisinin kullanılamadığını söyledi.

Canalp, Uzunköprü ilçesine bağlı Sipahi köyde verimsiz orman arazisinde özel ağaçlandırma kapsamında oluşturulan Cevizli Bahçe'yi ziyaret etti.

Damla sulama yöntemiyle sulanan, 20 bin ceviz ağacının bulunduğu 1300 dönümlük araziyi inceleyen Canalp, hasat yapan işçilerle sohbet etti.

Cevizli Bahçe işletmesinin sahibi ve Ceviz Üreticileri Derneği Kurucu Başkanı Hakkı Akhan, Canalp'e çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Canalp, burada yaptığı açıklamada, tarımın en önemli ihtiyacının uygun ölçekte tarım arazisi olduğunu kaydetti.

Ölçek büyüdüğü zaman verimliliğin de arttığını belirten Canalp, "Bu, maliyetleri de aynı zamanda düşürüyor. Bizim ekonomik olarak bütün tarımsal ürünler için istediğimiz şey maliyetleri düşürmek ve üretim miktarını artırmaktır. Bunun yol ve yöntemlerinden bir tanesi de uygun ölçekte tarımsal arazilere sahip olabilmektir." dedi.

Miras parçalanmaları nedeniyle küçük tarım arazisi sıkıntısı yaşandığını dile getiren Canalp, arazi toplulaştırmalarının devam ettiğini ancak daha fazla toplulaştırma yapılması gerektiğini vurguladı.

Ceviz ağacı ekili araziye gelirken tarlaları gözlemlediğini anlatan Canalp, şöyle devam etti:

"Tarlaların arasında iki tarla sınırı olduğu için kullanılmamış olan sınır hattı vardır. Bu sınır hattı da çoğu zaman ya ottur, ya çalılıktır ya da kullanılmamış ağaç türü arazilerdir. Bunlar tarım arazileridir ama sınır olduğu için kullanılmaz. Tarlaların sınırlarıdır bunlar. Bu şekildeki tarla sınırları olarak kullanılmamış olan arazilerin toplamı, Hollanda'nın yüzölçümü büyüklüğünde bir araziyi, Türkiye olarak kullanamıyoruz. Dolayısıyla arazi toplulaştırması yaptığımız zaman tarla sınırları ortadan kalktığı için üreticinin birçok yerdeki tarlası tek bir tarla halinde ya da iki tarla halinde kendisine verildiği için, bu şekildeki kullanılmamış olan arazilerin hepsi kullanılan arazi haline geliyor."

Canalp, arazi toplulaştırmasıyla daha az emek ve mazot kullanımı yapılarak maliyetin düştüğünü ve bunun sonucunda da üretimin arttığını dile getirdi.

Türkiye'de üretilen cevizin tüketime yetmediğine dikkati çeken Canalp, cevizin üçte ikisinin ithal edildiğini hatırlattı.

İncelemede bulunduğu verimsiz arazinin, geçmiş yıllarda Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bir ticari işletmeye kira karşılığı verildiğini anımsatan Canalp, şunları kaydetti:

"Aradan geçen 11 yıl sonra muazzam şekilde ceviz üretimi yapılmaktadır burada. Bizim ülke olarak ihtiyaçlarımızdan bir tanesi de budur. Bir taraftan köylerdeki küçük ölçekli üretim devam edecek ama aynı zamanda bu şekildeki devasa tarım arazilerini de işletebilen işletmelere ihtiyacımız var. Türkiye'nin en önemli ihtiyaçlarından bir tanesi de on binlerce dönümlük arazide plantasyon tarımı yapılan tek ürünün üretilmiş olduğu yeni bir paradigmaya da ihtiyaç var. Bugün burada bunun başarılı örneklerinden bir tanesini gördük, Türkiye'de üçüncü en büyük ceviz işletmesini de gezmekten mutluluk duyduk."

Türkiye'de tarla sınırları nedeniyle büyük bir alan tarımda kullanılamıyor
Türkiye'de tarla sınırları nedeniyle büyük bir alan tarımda kullanılamıyor
Türkiye'de tarla sınırları nedeniyle büyük bir alan tarımda kullanılamıyor
Türkiye'de tarla sınırları nedeniyle büyük bir alan tarımda kullanılamıyor
Türkiye'de tarla sınırları nedeniyle büyük bir alan tarımda kullanılamıyor

Türkiye, Edirne, Ceviz, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'de tarla sınırları nedeniyle büyük bir alan tarımda kullanılamıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika! Altının kilogramı 533 bin liraya çıktı 18:08 Son dakika! Altının kilogramı 533 bin liraya çıktı Kılıçdaroğlu, Arınç'ın 18:04 Kılıçdaroğlu, Arınç'ın "CHP'nin oyları artıyor" yorumuna cevap verdi: Gerçeği gördüğü için çok mutluyuz Herkes bu ameliyatı bekliyordu! İşte domuz böbreğinin ölü bir insana nakil işleminin ilk sonuçları 17:37 Herkes bu ameliyatı bekliyordu! İşte domuz böbreğinin ölü bir insana nakil işleminin ilk sonuçları
80 yaşındaki kocasını öldüren sanığın kızı konuştu: Annemden değil babamdan şikayetçiyim, bizi döverdi 17:17 80 yaşındaki kocasını öldüren sanığın kızı konuştu: Annemden değil babamdan şikayetçiyim, bizi döverdi Son dakika:Bitcoin 66 bin 100 dolar seviyesinin üzerine çıkararak yeni bir rekor kırdı 17:12 Son dakika:Bitcoin 66 bin 100 dolar seviyesinin üzerine çıkararak yeni bir rekor kırdı Son Dakika: LPG oto gaza 22 kuruş zam geldi 16:37 Son Dakika: LPG oto gaza 22 kuruş zam geldi
İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'den 15:51 İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'den "asgari ücret, vergiden muaf tutulsun" talebi Kahramankazan'dan DEVA Genel Başkanı Babacan'a tepki: Seni davar çobanı olarak bile tutmazlardı 14:54 Kahramankazan'dan DEVA Genel Başkanı Babacan'a tepki: Seni davar çobanı olarak bile tutmazlardı

Son Dakika Haberleri
18:07 Son dakika! Altının kilogramı 533 bin liraya çıktı
18:06 Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları esecek! Yıldız futbolcular tek tek vedaya hazırlanıyor
18:03 Kılıçdaroğlu, Arınç'ın "CHP'nin oyları artıyor" yorumuna cevap verdi: Gerçeği gördüğü için çok mutluyuz
18:02 Konya'da 7 kişilik aileyi katleden Mehmet Altun'un 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisi istendi
17:37 Tutuklu yargılanan Halil Falyalı hastanede tedavi altına alındı
17:36 Herkes bu ameliyatı bekliyordu! İşte domuz böbreğinin ölü bir insana nakil işleminin ilk sonuçları
17:17 80 yaşındaki kocasını öldüren sanığın kızı konuştu: Annemden değil babamdan şikayetçiyim, bizi döverdi
17:12 Son dakika:Bitcoin 66 bin 100 dolar seviyesinin üzerine çıkararak yeni bir rekor kırdı
17:04 Galatasaray'dan transferde yılın atağı! Sevilen eski futbolcu Felipe Melo geri gelebilir
16:36 Son Dakika: LPG oto gaza 22 kuruş zam geldi
Bu iddia magazin gündemine bomba gibi düştü: Özcan Deniz eski eşinden tekme tokat dayak yedi Bu iddia magazin gündemine bomba gibi düştü: Özcan Deniz eski eşinden tekme tokat dayak yedi         
18:09
Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları esecek! Yıldız futbolcular tek tek vedaya hazırlanıyor Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları esecek! Yıldız futbolcular tek tek vedaya hazırlanıyor         
18:07
Konya'da 7 kişilik aileyi katleden Mehmet Altun'un 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisi istendi Konya'da 7 kişilik aileyi katleden Mehmet Altun'un 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisi istendi         
18:03
Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı Bu görüntü Türkiye'de çekildi! İnşaattan düşen işçinin canını emniyet halatı kurtardı         
17:35
Kadın izleyiciden ilginç soru: Kocam boşanan komşuma 'sıkılırsan beni çağır' demiş, iyi niyetli mi? Kadın izleyiciden ilginç soru: Kocam boşanan komşuma 'sıkılırsan beni çağır' demiş, iyi niyetli mi?         
17:14
Galatasaray'dan transferde yılın atağı! Sevilen eski futbolcu Felipe Melo geri gelebilir Galatasaray'dan transferde yılın atağı! Sevilen eski futbolcu Felipe Melo geri gelebilir         
17:04
Kavgayı ayırmak isterken yediği Osmanlı tokadıyla neye uğradığını şaşırdı! O anlar saniye saniye kamerada Kavgayı ayırmak isterken yediği Osmanlı tokadıyla neye uğradığını şaşırdı! O anlar saniye saniye kamerada         
16:06
Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı Sibel Can'ın oğlu, iki kadınla otele girerken yakalandı         
15:50
Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti Ayağına kıymık batan adam, enfeksiyon sebebiyle hayatını kaybetti         
14:53
Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, "İmamoğlu, Cumhurbaşkanı adayı olacağı için mi il gezileri yapıyor?" sorusuna cevap verdi: Giderken benden izin aldı         
14:28
Canlı yayında spikerin haber sunduğu esnada arkada cinsel içerikli film oynattılar Canlı yayında spikerin haber sunduğu esnada arkada cinsel içerikli film oynattılar         
14:21
Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı Hande Sarıoğlu göğüs dekolteli fotoğrafını paylaştı, sosyal medyada yorum yağdı         
13:43
E-devlet üzerinden elektronik imza başvuruları sistem üzerinden yapılabilecek E-devlet üzerinden elektronik imza başvuruları sistem üzerinden yapılabilecek         
13:19
Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu Azerbaycan - İran arasındaki kriz tırmanıyor! Sınır kapısında 10 kilometrelik kuyruk oluştu         
12:42
Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı Dünya bu videoyu konuşuyor! Ormanda görünen kurt adam, kendisini çeken kameraya saldırdı         
12:37
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel'den cesur pozlar! Arka arkaya derin yırtmaçlı elbiseli pozlarını paylaştı         
11:04
Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim Rus milletvekilinden şaşırtan Türkiye önerisi: Bekar kadınları oraya göndermeyelim         
01:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2021 18:18:26. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'de tarla sınırları nedeniyle büyük bir alan tarımda kullanılamıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement