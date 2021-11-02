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Türkiye'de tıp eğitimi görecek Afgan kız öğrencinin hayali gelecekte ülkesine hizmet etmek - Son Dakika

Türkiye'de tıp eğitimi görecek Afgan kız öğrencinin hayali gelecekte ülkesine hizmet etmek

02.11.2021 11:49

Afganistan'da üniversiteye giriş sınavında birinci olan Selgey İsmailhil, Türkiye'de eğitimini tamamladıktan sonra ülkesine dönüp özellikle tıp alanında hizmet etmek istediğini belirterek, "Yurt dışında eğitim gören kişiler, eğitimlerinin bitiminde ülkeye dönmeli ve vatandaşlarına...

Afganistan'da üniversiteye giriş sınavında birinci olan Selgey İsmailhil, Türkiye'de eğitimini tamamladıktan sonra ülkesine dönüp özellikle tıp alanında hizmet etmek istediğini belirterek, "Yurt dışında eğitim gören kişiler, eğitimlerinin bitiminde ülkeye dönmeli ve vatandaşlarına yardımcı olmalılar." dedi.

İsmailhil, ülkesindeki kız öğrencilerle ilgili düşüncelerini ve geleceğe yönelik planlarını AA muhabirine anlattı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle yüksek öğrenimine Türkiye'de devam etmek için yaklaşık 10 gün önce İstanbul'a gelen İsmailhil, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde öğrenim görecek.

Türkiye'de eğitim görecek olmaktan mutluluk duyduğunu belirten İsmailhil, "Türk devletinin bursuyla İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne kabul edildim. Burada olmaktan çok mutluyum çünkü Afgan üniversitelerinin kapıları ülkemin kadınlarına kapalı. Eğitimime Türkiye'de devam edeceğim." dedi.

Lagman vilayetine bağlı Alingar ilçesinde dünyaya geldiğini, 6 yaşındayken babasını kaybettiğini ve ilkokuldayken ailesiyle Kabil'e geldiğini anlatan İsmailhil, "Ailemin desteğiyle Kabil'de Muhammed Pamir Ahbar Lisesi'nde öğrenim gördüm. Eğitim koşullarımız iyi değildi. Kızların okula gitmesi kolay değildi. Üniversiteye giriş sınavına hazırlanmak için özel bir kursa gittim. Üniversiteye giriş sınavı sonuçları ülkemizde herkesin kaygılanmasına neden olan birçok olayın yaşandığı süreçte açıklandı." ifadesini kullandı.

Afganistan'da üniversitelerin kapılarının kız öğrencilere açılmasını ümit ettiğini fakat şu ana kadar bunun gerçekleşmediğini dile getiren İsmailhil, "Kız öğrencilerin okumalarının önündeki engellerin kalkmasını ve eğitimlerine devam etmesini ümit ediyorum. Kızlar da üniversitelere gitmeli ve yüksek öğrenimlerine devam etmeli." şeklinde konuştu.

"Ülkede kültürel kriz endişesi yaşanmasın"

Her yeni hükümetin kendi öncelikleri ve uygulamaya koymak istediği projeleri olmasını anlayışla karşıladığını belirten İsmailhil, "Taliban yetkilileri, eğitim kurumlarının yeniden açılacağına söz verdiler. Afgan kadınların bir an önce okula dönmelerine izin vermelerini istiyoruz. Bu sorun bir an önce çözülmeli ki ülkede kültürel kriz endişesi yaşanmasın." dedi.

"Eğer kadınlar eğitimden mahrum kalırsa toplumun yüzde 50'si felç olur"

Afganistan toplumunun yarısını kadınların oluşturduğuna işaret eden İsmailhil, "Eğer kadınlar eğitimden mahrum kalırsa toplumun yüzde 50'si felç olur. Kadınlar, erkekler kadar yeteneklidir. Bu nedenle kadınları eğitmek bir toplum ve ülke için çok önemlidir. Kadınlar ülkenin yeniden inşası ve kalkınmasında aktif rol oynayabilir. Kadınların yeteneği erkeklerden az değildir." ifadelerini kullandı.

Gelecekte ülkesine dönmek ve özellikle tıp alanında hizmet etmek istediğini kaydeden İsmailhil, "Eğitimli insanlara ihtiyacımız var. Doktorlar için sınır ötesi diye bir şey söz konusu değildir. Bu nedenle tüm insanlığa hizmet etmek istiyorum. Ülkem çok zor günler geçirdi. Deneyimli ve eğitimli personele ihtiyacımız var. Erkek veya kadın olsun, yurt dışında eğitim gören kişiler, eğitimlerinin bitiminde ülkeye dönmeli ve vatandaşlarına yardımcı olmalılar." diye konuştu.

İsmailhil, bundan sonraki eğitim hayatında Türkiye'yi tercih etmesine ilişkin, "Türkiye ilgi duyduğum güzel bir ülke. Hem Müslüman bir ülke hem de bana burs imkanı sağlandı. Türkiye tıp alanında dünyada önde gelen ülkelerden biri. Bunların hepsi Türkiye'yi tercih etmemde etkili oldu." dedi.

Selgey İsmailhil, 2001'de Afganistan'ın Lagman vilayetine bağlı Şegey Kale köyünde, 14 çocuklu ailenin 13'üncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Altı yaşında babasını kaybeden İsmailhil, Kabil'de Muhammed Pamir Ahbar Lisesi'nden mezun oldu. İsmailhil, YTB tarafından Üstün Başarı Bursuyla Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce bölümüne kayıt oldu.

Türkiye'de tıp eğitimi görecek Afgan kız öğrencinin hayali gelecekte ülkesine hizmet etmek
Türkiye'de tıp eğitimi görecek Afgan kız öğrencinin hayali gelecekte ülkesine hizmet etmek
Türkiye'de tıp eğitimi görecek Afgan kız öğrencinin hayali gelecekte ülkesine hizmet etmek
Türkiye'de tıp eğitimi görecek Afgan kız öğrencinin hayali gelecekte ülkesine hizmet etmek

Togo Cumhuriyeti, Afganistan, Türkiye, Afgan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'de tıp eğitimi görecek Afgan kız öğrencinin hayali gelecekte ülkesine hizmet etmek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de tıp eğitimi görecek Afgan kız öğrencinin hayali gelecekte ülkesine hizmet etmek - Son Dakika
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